Šta uraditi ako se u automobilu osjeti miris benzina?

Miris benzina u vozilu izaziva neprijatnost jer može biti povezan s ozbiljnim kvarovima.

"Osjetimo li miris goriva u putničkom prostoru, može se dogoditi i da nije od našeg vozila, nego od nekog drugog vozila u saobraćaju, ali opreza nikad dosta. Preporuka je zaustaviti vozilo na sigurnom mjestu i podići poklopac motora pregledati vizuelno u motornom prostoru i ispod vozila, sve do rezervoara, vidi li se možda propuštanje goriva", kaže HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morava.

Kako dodaje, često u praksi vozači povezuju s mirisom goriva propuštanje izduvnih gasova ili povrat uljnih para motora, ako je neispravna neka od cijevi oduška motora.

Savjetuje da, ako nismo sigurni šta pušta, a osjetimo intenzivni miris sličan gorivu u našem automobilu, preporuka je kontaktirati pomoć na putu da se pregleda vozilo prije nego li se nastavi dalja vožnja.

"Vozila koja su starija od 15 godina i imaju više od 250.000 km često u praksi mogu imati neispravnost na sustavu dovoda goriva pa je preporuka imati i mali vatrogasni aparat u vozilu", zaključuje Marin Morava.

Dakle, panike nema, ali situacija može biti ozbiljna i ništa se ne smije prepuštati slučaju.