Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

Nema više čupanja korova, ovo je idealno je rješenje za neželjene biljke koje rastu kroz pukotine na asfaltu ili pločniku ili između kamenja u dvorištu.

Nijedan herbicid nije potpuno bezopasan, a prirodno, netoksično rješenje, krije se u kuhinji: natrijum hlorid.

Region Skinuo se go i pokazivao polni organ djeci i majkama

Kako se so koristiti za uništavanje korova?

Ukratko, so je efikasan netoksičan herbicid. Međutim, nije sva so jednaka kada je u pitanju suzbijanje korova. Mora se koristiti uobičajena jodirana ili nejodirana kuhinjska so. Provjerite je li u pakovanju koje ste kupili natrijum hlorid ili magnezijum sulfat, kamena ili morska so.

Kada so koristite kao herbicid, morate to raditi pažljivo, jer lako možete uništiti okolne biljke. Previše soli može s vremenom da zemljište učini neplodnim. Zbog toga se so može koristiti samo za tretiranje korova koji nisu okruženi biljkama do kojih vam je posebno stalo. Nema više čupanja korova, ovo idealno je rješenje za neželjene biljke koje rastu kroz pukotine na asfaltu ili pločniku ili između kamenja u dvorištu.

So djeluje na biljke tako što ih dehidrira tj. narušava unutrašnju ravnotežu vode. S obzirom da je so topiva u vodi, najdelotvornije je da se razmuti u vodi, jer to olakšava apsorpciju.

Zanimljivosti Noć uoči velikog praznika: Neudate djevojke večeras treba da stave ogledalo ispod jastuka

Imajte u vidu da je natrijum-hlorid vrlo toksičan za sve biljke, zbog čega pri njegovoj primeni treba biti oprezan. Preporučena jačina rastvora slane vode zavisi od toga gdje planirate da je primijenite. Ako primjenjujete so na korov u vrtu s drugim biljkama koje ne želite da uništite, trebalo bi početi sa slabim rastvorom – u odnosu jedan prema dva.

Ako primjenjujete so na području gdje dugoročno stanje zemljišta nije problem (poput kamena na terasi, pukotina na prilazima itd.), možete napraviti jači rastvor – dva prema jedan ili tri prema jedan. Ova količina soli definitivno će uticati na nivo pH tla s vremenom i može učiniti da tlo postane sterilno.

Rastvore slane vode treba nanositi direktno na lišće korova.

Izbjegavajte namakanje korijena smjesom kako biste zaštitili okolno tlo i biljke.

Slana voda se može nanositi pomoću raspršivača ili se može sipati iz posude.

Zanimljivosti Noć uoči velikog praznika: Neudate djevojke večeras treba da stave ogledalo ispod jastuka

Ako u blizini postoje druge biljke, obilno ih zalivajte nakon primijene herbicida na korov kako biste isprali svu slanu vodu koja je dospjela u okolno tlo.