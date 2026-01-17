Šta uraditi prije spavanja da se ujutro osjećate bolje

Od ublažavanja bola do smanjenja stresa, istezanje ima brojne koristi. Posebno je korisno za opuštanje uveče, zbog čega je vrijedan dodatak vašoj večernjoj rutini prije spavanja. Ali zašto čekati da budete ukočeni ili pod stresom? Redovno istezanje može poboljšati higijenu sna i, na kraju, vaše ukupno zdravlje.

"Čak i pet minuta istezanja prije spavanja može imati snažan efekat", kaže instruktorka joge Veronika Ori. Kada se istežete svake večeri, vaš nervni sistem počinje to da prepoznaje kao signal da se dan završava. Vremenom, ovaj kratki ritual postaje uslovljeni znak za san, pomažući tijelu da se opusti brže i predvidljivije", objašnjava Orijeva.

To, naravno, ne znači da nećete imati koristi od povremenog istezanja (u poređenju sa svakodnevnim), jer svaki mali korak znači nešto. U svakom slučaju, bolje je nego da se uopšte ne istežete. Ipak, dosljednost donosi bolje rezultate, a kvalitetniji san se vremenom nadograđuje, kaže instruktorka joge Džem Matiri.

Orijeva dijeli slično mišljenje, ističući da je "noćna praksa ono što stvara trajne koristi za san, jer tijelo napreduje uz ritam i ponavljanje". Kako bismo saznali više, obje instruktorke joge su zamoljene da objasne kako svakovečernje istezanje utiče na tijelo i um, kao i koje su najbolje vježbe za istezanje prije spavanja.

Prednosti istezanja svake večeri prije spavanja

Smiruje nervni sistem

Blago istezanje, naročito u kombinaciji sa sporim disanjem, aktivira parasimpatički nervni sistem, kaže Matirijeva. Ovaj dio nervnog sistema poznat je po reakciji "odmor i varenje", jer pomaže tijelu da se opusti. "Kao rezultat, lakše je zaspati i spavati dublje", kaže Matirijeva.

Vremenom, ovo takođe podržava bolju regulaciju stresa i emocionalnu ravnotežu.

Otpušta fizičku napetost

Uobičajeno je osjećati zategnutost i napetost nakon dugog dana. Pošto ne možemo svake večeri da priuštimo profesionalnu masažu (kada bismo bar mogli), istezanje je sljedeća najbolja opcija.

Smiruje mozak

Mnogi od nas znaju kako izgleda ležati budan sa mislima koje jure. Iako je to veoma frustrirajuće, večernje istezanje može pomoći da se te misli umire.

"Blago istezanje preusmjerava pažnju na tijelo i izbacuje nas iz mentalnih petlji", kaže Orijeva.

Ta promjena, sa razmišljanja na osjećanje, često stvara primjetan osjećaj smirenosti i emocionalne stabilnosti prije sna. "Ovo vas priprema za bolji san i, nadamo se, bistriji um ujutru",kaže Orijeva.

Poboljšava cirkulaciju i disanje

"Spora, podržana istezanja podstiču dublje disanje i bolju cirkulaciju, što dodatno signalizira mozgu da je bezbjedno da se isključi za noć", dodaje Orijeva. Matiri takođe napominje da istezanje povećava protok krvi do mišića i zglobova, pomažući isporuku kiseonika i hranjivih materija, dok se istovremeno uklanjaju otpadni proizvodi. (Uzgred, nakon istezanja možete isprobati tehniku disanja 4-7-8 za maksimalno opuštanje.)

Pomaže prelazak u san

Kako istezanje smiruje um i oslobađa napetost, ono omogućava lakši prelaz iz budnog stanja u san.

Najbolja istezanja prije spavanja

Spremni da započnete večernju rutinu istezanja? Razmotrite ova blaga istezanja koja možete raditi u krevetu, a koja preporučuju instruktori joge.

Podržani položaj ribe

"Postavite blok ili jastuk na krevet, zatim lezite tako da vam podupire kičmu u predjelu gornjeg dijela leđa. Ruke neka budu pored tijela, dlanovima okrenutim nagore, ili iznad glave. Ovaj položaj otvara grudni koš i povlači ramena unazad, što ga čini odličnim za ispravljanje pogrbljenog držanja nastalog zbog rada za stolom", kaže Matiri. Zadržite položaj tri do pet minuta uz duboko disanje.

Noge uz zid

"Sjedite bočno pored uzglavlja ili zida, okrenite se na leđa i ispružite noge uz zid", kaže Orijeva. Neka ruke budu opuštene pored tijela i dišite polako jedan do tri minuta. Za dodatnu podršku, blago savijte koljena ili stavite jastuk ispod kukova.

Ležeći položaj figure četiri

"Poznat i kao ležeći golub, ovaj položaj oslobađa napetost u kukovima i leđima. Lezite na leđa i postavite članak jedne noge preko suprotne butine, dok stopalo donje noge ostaje na krevetu. Za dublje istezanje, nježno privucite noge ka sebi. Zadržite položaj 30 do 60 sekundi sa svake strane", kaže Orijeva, prenosi NajŽena.