Logo
Large banner

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

Izvor:

Krstarica

16.01.2026

20:56

Komentari:

1
Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

Prženje je divno sve dok ne počne ono neizbježno – ulje krene da prska na sve strane! Umjesto da uživate u mirisu hrskavog krompira ili mesa, dobijete nervozu i prskanje po cijeloj ploči. Srećom, postoji jedan genijalan trik za prženje koji rješava taj problem prskanja ulja. Provjereno radi i štedi vam i živce i vrijeme!

Kada znate ovaj trik za prženje bez prskanja, kuhinja postaje mjesto za uživanje, a ne za ribanje. Hrana ostaje hrskava, šporet čist, a vi ne morate da čistite poslije kuvanja.

илу-ауто-26092025

Auto-moto

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

A znate li zašto ulje uopšte prska? Kriva je voda! Kada i najmanja kapljica vlage uđe u vrelo ulje, ona se momentalno pretvara u paru i napravi malu, ali silovitu eksploziju. E, pa, tu leži ključ rješenja.

Trik koji žene obožavaju – najbolje rješenje:

Dodajte prstohvat brašna ili soli u zagrijano ulje prije nego što ubacite hranu. Ovaj mali trik za prženje bez prskanja ulja sprečava formiranje kapljica koje skaču po šporetu. Rezultat? Hrana se prži ravnomjerno, a kuhinja ostaje uredna.

Probajte i ovo:

Ako ne želite da koristite brašno, možete dodati par zrna kukuruza ili komadić hljeba – oni će “upiti” vlagu i smanjiti prskanje.

Koristite tiganj sa dubljim ivicama ili mrežasti poklopac – praktično rješenje koje ne guši hrskavost hrane.

Za zdraviju varijantu, probajte prženje na kokosovom ulju koje prirodno manje prska.

Ротација-илустрација

Hronika

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

Prženje više ne mora da znači borbu sa kapljicama ulja i nervozno brisanje šporeta. Uz ovaj jednostavan trik za prženje bez prskanja ulja, kuvanje postaje lakše, brže i prijatnije. Hrana ostaje hrskava, šporet čist, a vi imate više vremena da uživate u obroku umjesto da čistite šporet.

Podijeli:

Tagovi:

šporet

Hrana

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Малољетник бацио бомбу у стан вршњака

Svijet

Maloljetnik bacio bombu u stan vršnjaka

2 h

0
Трамп: Убиједио сам себе да не предузимамо војне операције против Ирана

Svijet

Tramp: Ubijedio sam sebe da ne preduzimamo vojne operacije protiv Irana

2 h

0
Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор

Svijet

Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

3 h

0
БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Ostali sportovi

BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Како спријечити зимско опадање косе?

Savjeti

Kako spriječiti zimsko opadanje kose?

4 h

0
Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

Savjeti

Noge su vam uvijek hladne? Isprobajte četiri prirodna rješenja za lošu cirkulaciju

8 h

0
Течни или чврсти сапун: Који мање исушује руке?

Savjeti

Tečni ili čvrsti sapun: Koji manje isušuje ruke?

1 d

0
Када је најбоље јести наранџе и зашто су здраве?

Savjeti

Kada je najbolje jesti narandže i zašto su zdrave?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

22

47

Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere

22

39

Zbog incidenata tokom blokada u Podgorici i Zeti biće procesuirano 18 osoba

22

31

Dolazi prvi mlad mjesec u ovoj godini: Evo kome sreća kuca na vrata

22

25

Trišić Babić: Odnosi Republike Srpske i SAD u uzlaznoj putanji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner