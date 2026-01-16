Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

Prženje je divno sve dok ne počne ono neizbježno – ulje krene da prska na sve strane! Umjesto da uživate u mirisu hrskavog krompira ili mesa, dobijete nervozu i prskanje po cijeloj ploči. Srećom, postoji jedan genijalan trik za prženje koji rješava taj problem prskanja ulja. Provjereno radi i štedi vam i živce i vrijeme!

Kada znate ovaj trik za prženje bez prskanja, kuhinja postaje mjesto za uživanje, a ne za ribanje. Hrana ostaje hrskava, šporet čist, a vi ne morate da čistite poslije kuvanja.

A znate li zašto ulje uopšte prska? Kriva je voda! Kada i najmanja kapljica vlage uđe u vrelo ulje, ona se momentalno pretvara u paru i napravi malu, ali silovitu eksploziju. E, pa, tu leži ključ rješenja.

Trik koji žene obožavaju – najbolje rješenje:

Dodajte prstohvat brašna ili soli u zagrijano ulje prije nego što ubacite hranu. Ovaj mali trik za prženje bez prskanja ulja sprečava formiranje kapljica koje skaču po šporetu. Rezultat? Hrana se prži ravnomjerno, a kuhinja ostaje uredna.

Probajte i ovo:

Ako ne želite da koristite brašno, možete dodati par zrna kukuruza ili komadić hljeba – oni će “upiti” vlagu i smanjiti prskanje.

Koristite tiganj sa dubljim ivicama ili mrežasti poklopac – praktično rješenje koje ne guši hrskavost hrane.

Za zdraviju varijantu, probajte prženje na kokosovom ulju koje prirodno manje prska.

Prženje više ne mora da znači borbu sa kapljicama ulja i nervozno brisanje šporeta. Uz ovaj jednostavan trik za prženje bez prskanja ulja, kuvanje postaje lakše, brže i prijatnije. Hrana ostaje hrskava, šporet čist, a vi imate više vremena da uživate u obroku umjesto da čistite šporet.