Maloljetnik bacio bombu u stan vršnjaka

U Berlinu je u srijedu rano ujutro došlo do eksplozije nakon što je tinejdžer bacio bombu na balkon stana.

Ubrzo je došlo do snažne eksplozije, a plamen je zahvatio balkon. Požar se ubrzo proširio na cijeli stan.

Dvije osobe su povrijeđene, 53-godišnja žena i njen sin, te su hospitalizovani zbog udisanja dima, saopštila je berlinska policija, prenosi Feniks.magazin.de.

Svijet Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

Vatrogasci su brzo stavili požar pod kontrolu, a policija je uhapsila 14-godišnjeg počinioca nedaleko od mjesta događaja.

Prema službenim informacijama, napadnuti d‌ječak već je ranije bio maltretiran i imao problema s vršnjacima. Mladić koji je bacio bombu već je poznat policiji zbog ranijih prekršaja. Istraga je u toku, a istražioci pokušavaju utvrditi motiv napada, prenosi Dnevnik.hr.