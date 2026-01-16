Maloljetnik bacio bombu u stan vršnjaka

Izvor:
U Berlinu je u srijedu rano ujutro došlo do eksplozije nakon što je tinejdžer bacio bombu na balkon stana.
Ubrzo je došlo do snažne eksplozije, a plamen je zahvatio balkon. Požar se ubrzo proširio na cijeli stan.
Dvije osobe su povrijeđene, 53-godišnja žena i njen sin, te su hospitalizovani zbog udisanja dima, saopštila je berlinska policija, prenosi Feniks.magazin.de.
Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor
Vatrogasci su brzo stavili požar pod kontrolu, a policija je uhapsila 14-godišnjeg počinioca nedaleko od mjesta događaja.
Prema službenim informacijama, napadnuti dječak već je ranije bio maltretiran i imao problema s vršnjacima. Mladić koji je bacio bombu već je poznat policiji zbog ranijih prekršaja. Istraga je u toku, a istražioci pokušavaju utvrditi motiv napada, prenosi Dnevnik.hr.
