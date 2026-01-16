Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: "Promijenio sam taktiku"

Izvor:
Igrač iz Požege preuzeo je u Zagrebu 356.463,60 evra dobitka u Evrodžekpotu, osvojivši čak šest puta kombinaciju 5+0.
Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Stjepana Radića 27 u Požegi.
Srećni dobitnik, koji redovno učestvuje u igrama Loto 7, Loto 6 i Evrodžekpotu priznaje da je gotovo odustao od igranja - ali upravo tada ga je iznenadio ovaj veliki dobitak.
Dok je dosad birao brojeve prema posebnim datumima, poput rođendana, ovaj je put odlučio promijeniti taktiku i odabrao je brojeve nasumično.
Za svoj dobitak saznao je preko društvenih mreža, nakon čega je odmah odlučio provjeriti listić.
- Miješali su mi se razni osjećaji - šok i nevjerica, pa su krenule suze radosnice, zatim uzbuđenje i sreća. Uporno sam se vraćao i provjeravao listić, nisam mogao ni spavati - ispričao je.
