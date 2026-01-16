Hrvatsku poslanicu udarila struja u Saboru

Daliju Orešković, poslanika u hrvatskom parlamentu, juče je u Saboru udarila struja tokom sjednice.

To se dogodilo u trenutku dok je govorio poslanik iz redova HDZ-a Marka Pavića.

Orešković se u jednom trenutku spustila ispod poslaničke klupe, a nedugo zatim glasno vrisnula i počela da maše rukom, što su zabilježile i kamere.

"Da li ste u redu, koleginice? Treba li vam pomoć ili?", upitao je potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je tada predsjedavao sjednicom, prekinuvši nakratko Pavićev govor.

"Struja me udarila", odgovorila je Orešković.

"Čuo sam. Da li ste u redu? Nemojte napraviti kratki spoj. Treba li vam neka pomoć?", upitao je Penava.

"Sve je u redu", kazala je, vidno šokirana, Orešković.

Nakon toga Pavić je nastavio sa svojim govorom.

Situaciju možete pogledati u priloženom videu od 5:42:48.