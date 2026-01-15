Odbornici traže zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni"

Riječki odbornici zatražili su sazivanje sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi se od gradonačelnika Ive Rinčić zatražilo da obezbijedi da se u prostorima kojima upravlja grad ne koriste fašistički i ustaški simboli, poruke i slogani, uključujući "Za dom spremni!".

Zahtjev je uputilo 13 odbornika SDP-a, PGS-a, Liste za Rijeku, Možemo, IDS-a i nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića.

Oni od gradonačelnika Rijeke traže da preduzme mjere kojima će obezbijediti da se na površinama i prostorima kojima upravlja grad ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Ukazuju da su fašistički i ustaški simboli ili pokliči kao što je "Za dom spremni!" zabranjeno Ustavom Hrvatske.

Povod za ovaj zahtjev je najavljeni koncert Marka Perkovića Tompsona u Rijeci, kao i širenje istorijskog revizionizma na ulicama, od grafita do naljepnica sa fašističkim obilježjima povezanim sa ustaškim pokretom i nacističkim simbolima.

Odbornici ističu da su svjesni da taj zaključak neće imati posljedice na već dogovoreni Tompsonov koncert, ali da žele da pošalju poruku da riječko predstavničko tijelo takve stvari nedvosmisleno osuđuje i da se namjerava suprotstaviti se takvim manifestacijama fašizma.

"Želimo poslati poruku da su takve stvari u Rijeci neprihvatljive i da otvorenost i sloboda govora koju Rijeka baštini ne podrazumijeva veličanje fašizma u bilo kojem obliku", navodi se u zahtjevu odbornika.

Hrvatski mediji prenose da su ulaznice za Tompsonov koncert u riječkoj dvorani "Mladost" rasprodate za pola sata.

Koncert je zakazan za 6. februar, a zbog velikog interesovanja publike, kako je najavljeno, biće održan još jedan dan kasnije.