Izraelska vojska gađala Hezbolah u Libanu

Izvor:

SRNA

15.01.2026

16:18

Foto: Tanjug / AP / Majdi Mohammed

Izraelska vojska saopštila je da je napala ciljeve Hezbolaha u nekoliko oblasti u Libanu kao odgovor na "ponovljena kršenja primirja" od strane militantne grupe.

Portparol izraelske vojske ranije je objavio upozorenje stanovnicima određenih zgrada u libanskom selu Sohmor.

Izrael i Liban su 2024. godine postigli dogovor o primirju uz posredovanje SAD, okončavši više od godinu dana borbi između Izraela i Hezbolaha na libanskoj teritoriji.

Vatrogasci

Svijet

Vatra zahvatila zgradu modne kuće

Od tada, strane su razmjenjivale optužbe zbog kršenja sporazuma.

Liban se suočava sa sve većim pritiskom SAD i Izraela da razoruža Hezbolah, a libanski lideri se plaše da bi Izrael mogao da dramatično pojača napade.

