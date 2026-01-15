Blumberg: Kraj, Tramp se povlači?

Čini se da je Iran za sada izbjegao američke vojne udare nakon što je predsjednik Donald Tramp ublažio prijetnje, a visoki iranski zvaničnik obećao da neće biti pogubljenja demonstranata, objavio je Blumberg.

Tramp je sinoć izjavio novinarima da je obaviješten o tome da se "ubijanje u Iranu zaustavlja", dodavši da bi bio "vrlo uznemiren" ako se gušenje protesta nastavi.

To predstavlja značajnu promjenu tona u odnosu na početak sedmice, kada je pozivao Irance na nastavak protesta i obećavao da je "pomoć na putu", podseća Blumberg.

Znakovi smirivanja napetosti

Popuštanje napetosti odrazilo se i na tržištu nafte, gdje je cijena prvi put pala u šest dana zbog smanjene zabrinutosti oko mogućih poremećaja u sabdjevanju.

Cijena sirove nafte Brent danas je pala za 3,4 posto - što je najveći pad od novembra prošle godine, nakon rasta od oko 11 odsto tokom protekle sedmice.

Takođe, podaci praćenja letova sa FlightRadar24 pokazali su nastavak vazdušnog saobraćaja iznad iranskog vazdušnog prostora nakon privremene obustave.

Iranska organizacija za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je da se odlazni i dolazni letovi odvijaju normalno, prenijela je poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Stanje u Iranu

Protesti u Iranu, usmjereni protiv režima vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, navodno su se smirili od prošle sedmice, kada je na stotine hiljada ljudi izišlo na ulice.

Vlasti tvrde da su ponovno uspostavile kontrolu, a za podsticanje nemira i naoružavanje terorista optužuju SAD i Izrael.

Izvještavanjem državne televizije dominiraju provladini skupovi, dok nacionalna blokada interneta i dalje otežava nezavisno izvještavanje o događajima na terenu.

Uprkos tome, organizacije za ljudska prava nastavljaju da izvještavaju o rastućem broju žrtava na demonstracijama koje su započele krajem decembra prošle godine.

Grupa Iran Human Rights sa sjedištem u Oslu objavila je podatak o najmanje 3.428 ubijenih demonstranata, što ovaj obračun s neistomišljenicima čini najsmrtonosnijim u posljednjih nekoliko decenija.

Takođe se navodi da je više od 18.000 ljudi privedeno.

