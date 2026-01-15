Hitna sjednica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Iranu biće održana večeras na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, rečeno je za RIA Novosti iz somalijske misije u UN koja predsjedava Savjetom bezbjednosti.

Drama počinje; Američki nosač aviona je pokrenut

Pentagon premješta nosač aviona iz Južnog kineskog mora na Bliski istok, u područje odgovornosti Središnje komande SAD-a, usljed eskalacije napetosti između Trampove administracije i Irana

Pomorska formacija, okupljena oko nosača aviona "Ju-es-es Abraham Linkoln", uključuje i druga plovila i najmanje jednu napadačku podmornicu, a očekuje se da će premiještanje trajati oko sedam dana, piše NewsNation.

Inače, područje odgovornosti Središnje komande SAD-a obuhvata Sjeveroistočnu Afriku, Bliski istok i Središnju i Južnu Aziju, uključujući 21 državu poput Egipta, Iraka, Avganistana, Irana i Pakistana.

SAD i Velika Britanija izdale hitno upozorenje

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija izdale su danas upozorenja usmjerena protiv putovanja u Izrael.

Ambasada SAD u Jerusalimu objavila je novo bezbjednosno upozorenje savjetujući američke građane da "s obzirom na kontinuirane regionalne tenzije", treba da "preispitaju sve planove putovanja u slučaju poremećaja i donesu odgovarajuće odluke za sebe i svoje porodice".

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije takođe je izdalo novo upozorenje za putovanja u Izrael, upozoravajući britanske građane da izbjegavaju posjete zemlji "za sva putovanja osim onih neophodnih".

"Postoji povećan rizik od regionalnih tenzija. Eskalacija bi mogla dovesti do poremećaja putovanja i drugih nepredviđenih posljedica", navodi se u upozorenju ministarstva.