Japan pogodio niz zemljotresa, najsnažniji 5,1 stepen

15.01.2026

10:20

Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

Japan je danas, 15. januara pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar najjačeg potresa bio je na ostrvu Honšu, na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 18 kilometara od grada Matsumota.

Honšu su pogodili i zemljotresi od 4,7 i 4,3 stepena.

Zabilježen je i potres od 4,5 stepeni severno od ostrva Hokaido, na otvorenom moru i za njega nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima i materijalnoj šteti.

