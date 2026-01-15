Japan pogodio niz zemljotresa, najsnažniji 5,1 stepen

15.01.2026
10:20
Komentari:0
Japan je danas, 15. januara pogodio niz zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Epicentar najjačeg potresa bio je na ostrvu Honšu, na dubini od sedam kilometara i udaljenosti od 18 kilometara od grada Matsumota.
Honšu su pogodili i zemljotresi od 4,7 i 4,3 stepena.
Zabilježen je i potres od 4,5 stepeni severno od ostrva Hokaido, na otvorenom moru i za njega nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima i materijalnoj šteti.
