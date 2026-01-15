Logo
Large banner

Orban: U Briselu ostaju posvećeni putu rata

15.01.2026

08:28

Komentari:

1
Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Evropska komisija ignorisala je realnost i ishod samita Unije održanog u decembru predstavljanjem novog plana za finansiranje Ukrajine, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Brisel ne odustaje. Komisija je juče predstavila plan za finansiranje Ukrajine i time ne samo da su gurnuli u stranu ishod samita EU /održanog/ u decembru, već ignorišu i samu realnost", napisao je Orban na "Iksu".

Prema njegovim riječima, u Briselu maštaju o tome da Rusija plati odštetu Ukrajini i još jednom su se obavezali da finansiraju rat i pruže bezuslovnu novčanu pomoć Kijevu.

"Njih ne zabrinjavaju napredak ruske ratne mašine, teška finansijska situacija Evrope niti stavovi evropskih građana. Oni ostaju posvećeni putu rata. Teško da je u Evropi ostala ijedna vlada koja može da im se suprotstavi. Mađarska je izuzetak", naglasio je Orban.

On je naveo da je Budimpešta u posljednjih nekoliko godina naučila kako da se zauzme za sebe.

"Mi smo tokom finansijske krize odabrali ekonomiju zasnovanu na radu i model koji koristi porodicama umjesto mjera štednje. Tokom migrantske krize, zatvorili smo granice i zadržali ilegalne migrante van zemlje. Od početka rata, učinili smo sve moguće da držimo Mađarsku izvan sukoba i njegovog finansiranja", podsjetio je Orban, uz napomenu da Brisel neće dozvoliti da to sve mirno prođe, što dokazuje jučerašnje predstavljanje novog plana za finansiranje Kijeva.

Orban je naveo da Budimpešta zbog toga pokreće peticiju na državnom nivou, te da će Mađarska ponovo da odoli pritisku iz Brisela.

"Vjerujemo da se odluke o ratu, miru i našoj budućnosti moraju donositi uz podršku i uključenost našeg naroda. Takav stav ćemo jasno predstaviti Evropi i svijetu", dodao je Orban.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Viktor Orban

Ukrajina

Brisel

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Svijet

Orban: Kreditiranje Ukrajine predstavlja zabijanje glave u pijesak

16 h

0
Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље

Svijet

Sijarto: Da je Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo za razvoj zemlje

1 d

0
Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Svijet

Uhapšen maloljetnik u Marijupolju zbog špijunaže za Ukrajinu

2 d

0
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Svijet

Članica EU i NATO-a: Slovačka više neće vojno pomagati Ukrajini

2 d

0

Više iz rubrike

Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

Svijet

Djevojčica (4) umrla od gripa koji je zahvatio porodicu tokom praznika, roditelji očajni: "Zašto ona?!

2 h

0
Расту цијене некретнина, прате их и кирије

Svijet

Rastu cijene nekretnina, prate ih i kirije

2 h

0
Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

Svijet

Nova tragedija na Tajlandu: Kran zgnječio dva vozila, ima mrtvih

2 h

0
Трамп: Зеленски главна препрека постизању споразума, а не Путин

Svijet

Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner