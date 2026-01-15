Orban: U Briselu ostaju posvećeni putu rata

Evropska komisija ignorisala je realnost i ishod samita Unije održanog u decembru predstavljanjem novog plana za finansiranje Ukrajine, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

"Brisel ne odustaje. Komisija je juče predstavila plan za finansiranje Ukrajine i time ne samo da su gurnuli u stranu ishod samita EU /održanog/ u decembru, već ignorišu i samu realnost", napisao je Orban na "Iksu".

Prema njegovim riječima, u Briselu maštaju o tome da Rusija plati odštetu Ukrajini i još jednom su se obavezali da finansiraju rat i pruže bezuslovnu novčanu pomoć Kijevu.

"Njih ne zabrinjavaju napredak ruske ratne mašine, teška finansijska situacija Evrope niti stavovi evropskih građana. Oni ostaju posvećeni putu rata. Teško da je u Evropi ostala ijedna vlada koja može da im se suprotstavi. Mađarska je izuzetak", naglasio je Orban.

On je naveo da je Budimpešta u posljednjih nekoliko godina naučila kako da se zauzme za sebe.

"Mi smo tokom finansijske krize odabrali ekonomiju zasnovanu na radu i model koji koristi porodicama umjesto mjera štednje. Tokom migrantske krize, zatvorili smo granice i zadržali ilegalne migrante van zemlje. Od početka rata, učinili smo sve moguće da držimo Mađarsku izvan sukoba i njegovog finansiranja", podsjetio je Orban, uz napomenu da Brisel neće dozvoliti da to sve mirno prođe, što dokazuje jučerašnje predstavljanje novog plana za finansiranje Kijeva.

Orban je naveo da Budimpešta zbog toga pokreće peticiju na državnom nivou, te da će Mađarska ponovo da odoli pritisku iz Brisela.

"Vjerujemo da se odluke o ratu, miru i našoj budućnosti moraju donositi uz podršku i uključenost našeg naroda. Takav stav ćemo jasno predstaviti Evropi i svijetu", dodao je Orban.