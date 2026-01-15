Logo
Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin

15.01.2026

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u srijedu da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski glavna prepreka rješavanju četvorogodišnjeg rata u Ukrajini, a da to nije Rusija.

Kako je ocijenio u intervjuu za Rojters, predsjednik Rusije Vladimir Putin "spreman je da napravi dogovor", prenosi Tanjug.

Međutim, na pitanje u čemu je zastoj, Tramp je odgovorio: "Zelenski."

"Mislim da je Ukrajina manje spremna da postigne dogovor. Moramo da natjeramo predsjednika Zelenskog da se složi sa tim", rekao je Tramp.

Prošle sedmice predsjednik Ukrajine je rekao da Kijev nikada neće biti prepreka miru.

Zelenski isključuje bilo kakve teritorijalne ustupke.

Moskvi, navodeći da Kijev nema pravo prema Ustavu zemlje da se odrekne bilo koje teritorije

Komentarišući pisanje Blumberga o tome da Trampov specijalni izaslanik Stiven Vitkof i zet Džared Kušner namjeravaju da posete Moskvu tokom januara, američki predsjednik je rekao da ne zna za te planove.

