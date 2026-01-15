Logo
Large banner

Načelnik Generalštaba ruske vojske: Napredujemo na svim pravcima

15.01.2026

07:36

Komentari:

0
Начелник Генералштаба руске војске: Напредујемо на свим правцима
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Oružane snage Rusije uspješno napreduju na svim pravcima u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

- Ofanziva jedinica odvija se praktično na svim pravcima - rekao je Gerasimov tokom obilaska grupe "Centar" na Dnjepropetrovskom pravcu.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska trpi katastrofalne gubitke u pokušaju da zaustavi ofanzivu grupe "Centar", ali neuspješno.

Ruske snage likvidiraju protivnika u Konstantinovki u DNR i nastavljaju ofanzivu poslije oslobađanja Krasnoarmejska i Dimitrova.

Pripadnici grupe "Jug" napreduju ka Slavjansku.

Grupa "Istok" poslije oslobađanja Guljajpolja nastavlja napredovanje u Zaporoškoj oblasti i proširuju zonu bezbjednosti u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok jedinice grupe "Dnjepar" napreduju ka Zaporožju.

Govoreći o uspjesima grupe "Zapad", načelnik Generalštaba je rekao se privodi kraju oslobađanje mjesta Kupjansk-Uzlovo u Harkovskoj oblasti. Borci su osujetili sve pokušaje ukrajinske vojske da izvrše kontranapad u Kupjansku.

Grupa "Sjever" proširuje zonu bezbjednosti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Oslobođena su dva mjesta - Grabovsko i Komarovka.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Valerij Gerasimov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Svijet

Orban: Kreditiranje Ukrajine predstavlja zabijanje glave u pijesak

16 h

0
Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље

Svijet

Sijarto: Da je Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo za razvoj zemlje

1 d

0
Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Svijet

Uhapšen maloljetnik u Marijupolju zbog špijunaže za Ukrajinu

2 d

0
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Svijet

Članica EU i NATO-a: Slovačka više neće vojno pomagati Ukrajini

2 d

0

Više iz rubrike

Реза Пахлави објавио визију Ирана под његовим водством: Одмах би признао Израел

Svijet

Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

3 h

0
Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

Svijet

Tramp ukida vize: Skoro trećina osoba porijeklom iz BiH na socijalnoj pomoći

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Rečeno mi je da ubistva u okviru gušenja protesta širom Irana jenjavaju

11 h

0
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Svijet

''Sibirska eksplozija'' stiže u Evropu: Očekuje se veliko zahlađenje

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner