Oružane snage Rusije uspješno napreduju na svim pravcima u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.

- Ofanziva jedinica odvija se praktično na svim pravcima - rekao je Gerasimov tokom obilaska grupe "Centar" na Dnjepropetrovskom pravcu.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska trpi katastrofalne gubitke u pokušaju da zaustavi ofanzivu grupe "Centar", ali neuspješno.

Ruske snage likvidiraju protivnika u Konstantinovki u DNR i nastavljaju ofanzivu poslije oslobađanja Krasnoarmejska i Dimitrova.

Pripadnici grupe "Jug" napreduju ka Slavjansku.

Grupa "Istok" poslije oslobađanja Guljajpolja nastavlja napredovanje u Zaporoškoj oblasti i proširuju zonu bezbjednosti u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok jedinice grupe "Dnjepar" napreduju ka Zaporožju.

Govoreći o uspjesima grupe "Zapad", načelnik Generalštaba je rekao se privodi kraju oslobađanje mjesta Kupjansk-Uzlovo u Harkovskoj oblasti. Borci su osujetili sve pokušaje ukrajinske vojske da izvrše kontranapad u Kupjansku.

Grupa "Sjever" proširuje zonu bezbjednosti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Oslobođena su dva mjesta - Grabovsko i Komarovka.