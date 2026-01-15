15.01.2026
07:36
Komentari:0
Oružane snage Rusije uspješno napreduju na svim pravcima u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov.
- Ofanziva jedinica odvija se praktično na svim pravcima - rekao je Gerasimov tokom obilaska grupe "Centar" na Dnjepropetrovskom pravcu.
Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska trpi katastrofalne gubitke u pokušaju da zaustavi ofanzivu grupe "Centar", ali neuspješno.
Ruske snage likvidiraju protivnika u Konstantinovki u DNR i nastavljaju ofanzivu poslije oslobađanja Krasnoarmejska i Dimitrova.
Pripadnici grupe "Jug" napreduju ka Slavjansku.
Grupa "Istok" poslije oslobađanja Guljajpolja nastavlja napredovanje u Zaporoškoj oblasti i proširuju zonu bezbjednosti u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok jedinice grupe "Dnjepar" napreduju ka Zaporožju.
Govoreći o uspjesima grupe "Zapad", načelnik Generalštaba je rekao se privodi kraju oslobađanje mjesta Kupjansk-Uzlovo u Harkovskoj oblasti. Borci su osujetili sve pokušaje ukrajinske vojske da izvrše kontranapad u Kupjansku.
Grupa "Sjever" proširuje zonu bezbjednosti u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Oslobođena su dva mjesta - Grabovsko i Komarovka.
