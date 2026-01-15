Logo
Large banner

Tramp ukida vize: Skoro trećina osoba porijeklom iz BiH na socijalnoj pomoći

Izvor:

Agencije

15.01.2026

06:50

Komentari:

0
Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki Stejt Department je juče objavio listu od 75 zemalja čiji građani neće imati priliku u narednom periodu da dobiju imigrantsku vizu za SAD, a na listi se našla i BiH.

Razlog za uključenje BiH na ovu listu može se pronaći u objavi predsjednika SAD-a Donalda Trampa od 12. januara, kada je on objavio listu na kojoj se vidi koji procenat osoba iz različitih zemalja prima socijalnu pomoć u Americi.

Na ovoj listi nalaze se i osobe porijeklom iz BiH, a prema toj listi, 32.4 posto osoba iz BiH prima socijalnu pomoć u ovoj zemlji.

Iako BiH nije pri vrhu po ovoj statistici, ipak se čini da je procenat bio dovoljno visok kako bi se BiH našla na listi zemalja čiji građani u narednom periodu više neće biti u mogućnosti da apliciraju za imigrantske vize.

Ipak, građani BiH će i dalje moći da apliciraju za druge vrste viza, poput turističkih i studentskih. Takođe, riječ je o suspenziji, a ne potpunom ukidanju imigrantskih viza za građane BiH i 74 druge zemlje.

Podsjetimo, lista obuhvata još: Avganistan, Albaniju, Alžir, Antigvu i Barbudu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Bjelorusiju, Belize, Butan, Brazil, Mjanmar, Kambodžu, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbiju, Obalu Slonovače, Kubu, Demokratsku Republiku Kongo, Dominiku, Egipat, Eritreju, Etiopiju, Fidži, Gambiju, Gruziju, Ganu, Grenadu, Gvatemalu, Gvineju, Haiti, Iran, Irak, Jamajku, Jordan, Kazahstan, tvz. Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberiju, Libiju, Sjevernu Makedoniju, Moldaviju, Mongoliju, Crnu Goru, Maroko, Nepal, Nikaragvu, Nigeriju, Pakistan, Republiku Kongo, Rusiju, Ruandu, Sveti Kristofor i Nevis, Svetu Lusiju, Sveti Vinsent i Grenadini, Senegal, Sijera Leonea, Somaliju, Južni Sudan, Sudan, Siriju, Tanzaniju, Tajland, Togo, Tunis, Ugandu, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

Inače, još vrijedi istaći da građani Butana, prema listi koju je objavio Tramp, prednjače po procentu. Navodno, 81.4 posto osoba porijeklom iz Butana prima socijalnu pomoć u SAD-u.

Na vrhu liste nalaze se još Jemen (75.2 posto), Somalija (71.9 posto), Maršalska ostrva (71.4 posto) i Dominikanska Republika (68.1 posto), prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

imigranti

viza

SAD

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Poginuo pješak u teškoj nesreći u BiH

8 h

0
Crna čokolada

Zdravlje

Naučnici došli do novih saznanja: Omiljena poslastica bi vam mogla produžiti život

8 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Rečeno mi je da ubistva u okviru gušenja protesta širom Irana jenjavaju

8 h

0
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Svijet

''Sibirska eksplozija'' stiže u Evropu: Očekuje se veliko zahlađenje

8 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Rečeno mi je da ubistva u okviru gušenja protesta širom Irana jenjavaju

8 h

0
''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Svijet

''Sibirska eksplozija'' stiže u Evropu: Očekuje se veliko zahlađenje

8 h

0
Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Svijet

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

8 h

0
Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Svijet

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

03

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

06

59

FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

06

54

ATV jutro, 15.01.2026.

06

54

Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

06

50

Tramp ukida vize: Skoro trećina osoba porijeklom iz BiH na socijalnoj pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner