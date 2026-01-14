Logo
Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

14.01.2026

22:33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра
Foto: Pixabay

Na Pokrajinskom sudu u Salcburgu juče je počelo suđenje petorici optuženih za prevaru sa lažnim kreditima, među kojima se nalazi i državljanin Bosne i Hercegovine.

Kancelarija za borbu protiv korupcije (WKStA ) tereti dvojicu bivših zaposlenika jedne banke u Salcburgu i trojicu posrednika za kredite da su lažnim kreditima pričinili štetu od oko dva miliona evra.

Бањалука, загађење ваздуха

Gradovi i opštine

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

Na početku suđenja posrednici iz BiH i Srbije su priznali krivicu. Optuženi iz Bosne i Hercegovine, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru obratio se preko svog advokata koji je još ranije izjavio da je optuženi iskoristio sistem, da preuzima punu odgovornost i da mu je žao. Sistem banke u Njemačkoj bio je neispravan, „nije imao kontrolne mehanizme“.

Ostali optuženi su tvrdili da su nevini. Svi okrivljeni do sada nisu bili osuđivani. Radi se o bivšim bankarskim službenicima – 68-godišnjem i 42-godišnjem Austrijancu. WKStA ih tereti za tešku prevaru, davanje mita službenicima i zastupnicima, kao i za članstvo u kriminalnoj organizaciji u periodu od 2019. do 2022. godine.

Konkretno, trojica posrednika iz BiH, Srbije i Austrije su u oko 50 slučajeva nagovarali finansijski ugrožene osobe na potrošačke kredite do 50.000 evra – ljude koji takve kredite, zbog svoje životne situacije, inače ne bi mogli da dobiju ili ne u toj visini. Oni su prilazili ljudima, uglavnom migrantima koji slabo ili uopšte ne govore njemački, na ulici – između ostalog u okolini glavne željezničke stanice u Salcburgu, u oblasti Braunau/Mattighofen ili na bečkom Reumannplatzu.

Швајцарска пожар Нова година 1

Svijet

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

Prema optužnici, kreditna dokumentacija je sastavljana sa netačnim podacima, što klijentima zbog slabog znanja njemačkog nije bilo uočljivo. Posrednici su zatim podmićivali dvojicu bankarskih službenika da bi oni predavali kreditne zahtjeve jednoj banci u Njemačkoj odakle je novac i isplaćivan. Neki klijenti su bili prisiljeni i na blanko potpise, kojima su osumnjičeni mogli da podižu novac.

Oštećeni su i banka u Njemačkoj i klijenti: „Oni moraju banci da vrate iznos kredita sa kamatom, većina se sada nalazi u privatnom bankrotu“, navela je WKStA u optužnici.

Istragu je pokrenula banka u Njemačkoj, jer je kod kredita koje je odobravala preko banke u Salcburgu dolazilo do neuobičajeno velikog broja neplaćanja. Pokrajinski kriminalistički ured Gornje Austrije preuzeo je istragu zajedno sa WKStA u Beču i do sada su provjerili oko 1.000 kredita.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

Istražitelji su naglasili da sama banka u Salcburgu nije pod sumnjom, jer su dvojica zaposlenih djelovala tajno i na svoju ruku, a u međuvremenu su i otpušteni.

