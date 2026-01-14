Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Četvorogodišnjeg dečaka majka iz Jašija u Rumuniji je ostavila u vrtiću u osam sati ujutru, ne sluteći da će samo dva i po sata kasnije doživjeti šok, dijete joj je na kućni prag dovela policija.

"Potpuno sam se slomila, nisam razumela šta se dešava. Kada me je video, počeo je da plače. Policajci su me pitali: ‘Da li je ovo vaše dete? Da li znate da je samo šetalo ulicama?’", ispričala je Roksana Dibu, majka dečaka.

Prema dostupnim informacijama, dječak je neprimjećeno napustio vrtić. Sam, bez jakne, u kućnim papučama i izgužvane odeće, prepešačio je oko pola kilometra po hladnoći, na temperaturi od minus pet stepeni Celzijusa.

Dijete je pronašla slučajna prolaznica u blizini pijace, u veoma prometnoj zoni sa više tramvajskih linija i gustim saobraćajem. Njenu pažnju privukao je jer je bio oskudno obučen i vidljivo uplašen. Odvela ga je u obližnju prodavnicu, odakle je pozvala broj za hitne slučajeve 112.

"Bio je veoma uplašen. Pokušali smo da ga umirimo i postepeno je počeo da nam govori detalje, dok nismo uspeli da utvrdimo gde živi", rekao je Kristijan Karp, lokalni policajac iz Jašija.

U grupi u kojoj je dječak boravio nalazilo se 12 dece, a njegovo odsustvo niko nije primjetio. Vaspitači su za nestanak saznali tek kada je majka pozvala vrtić, nakon što joj je policija već dovela dijete kući.

Zanimljivosti Kad nam stiže prvi retrogradni Merkur ove godine? Dobro se pripremite

"Rekli su mi da je dijete samo otključalo vrata. Kada sam pozvala, medicinska sestra je bila potpuno mirna, a vaspitačica se čak i nasmejala, rekavši da je mislila da je dječak u kupatilu", navela je majka.

Iz vrtića tvrde da je dječak otključao kapiju koja je, kako kažu, inače stalno zaključana. Direktorka vrtića Karmen Rusu izjavila je da je u toku unutrašnja istraga, ali nije željela da iznosi dodatne detalje.

Prema riječima majke, dječak je kod kuće ispričao drugačiju verziju događaja. Navodno ga je vaspitačica vikala nakon svađe sa drugim djetetom, nakon čega se naljutio, napustio grupu, stigao do kuhinje i izašao kroz otvorena vrata koja vode ka zadnjem dijelu vrtića.

Policija je uputila apel roditeljima da decu pripreme za situacije u kojima bi mogla da se izgube, te da ih nauče punom imenu, broju telefona ili adresi roditelja, kao i da ostanu na bezbjednom mjestu gdje mogu da zatraže pomoć.

Ovaj slučaj podseća na tragediju iz prošle godine, kada je dvogodišnje dijete u Temišvaru preminulo nakon što je napustilo vrtić i upalo u jezerce, a njegovatelji nisu primjetili njegov nestanak. Vaspitač koji je vodio edukativni klub tom prilikom je uhapšen, prenosi Telegraf.