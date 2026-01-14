Logo
Vaterpolisti Srbije savladali Izrael

ATV

ATV

14.01.2026

21:58

Ватерполисти Србије савладали Израел
Vaterpolisti Srbije savladali su večeras Izrael rezultatom 19:9 i ovjerili prvo mjesto u "C" grupi na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Za Srbiju nije igrao suspendovani Dušan Mandić, a nejefikasniji je bio Strahinja Rašović sa četiri gola.

Prethodno, olimpijski šampioni savladali su Holandiju rezultatom 18:16, poslije peteraca i Španiju 12:11.

Srbija je prva u grupi sa osam bodova, ispred Španije sa šest, Holandije sa jednim, dok je Izrael bez bodova.

Slijedi druga faza šampionata u kojoj se tri prvoplasirane ekipe iz "C" grupe "ukrštaju" sa "D" grupom.

ruza ruze

Savjeti

Kako pravilno njegovati ružu zimi?

Srpski tim je u novoformiranu "E" grupu prenio pet bodova, jedan manje od Mađarske, Španija i Crna Gora imaju po tri, Holandija jedan, a Francuska je bez bodova.

Srbiji slijede dueli sa Francuskom, Mađarskom i Crnom Gorom.

Dvije najbolje selekcije izboriće plasman u polufinale.

