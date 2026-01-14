Odbojkaška budućnost Crvene zvezde u Banjaluci

Dvorana Centar ovih dana mjesto je dobre zabave, ali i napornog rada. 120 odbojkašica omladinske škole beogradske Crvene zvezde stiglo je u Banjaluku na mini pripreme. Djevojčice uzrasta od devet do 16 godina u gradu na Vrbasu boraviće do nedelje. Uslovi kažu idealni, treninzi baš po mjeri.

Zanimljiv podatak je da devet od 10 djevojčica u Srbiji trenira odbojku, s toga ne čudi što u Crvenoj zvezdi broje preko 650 mladih odbojkašica. U Banjaluku su došli i sa šest trenera, a sve sa ciljem da u drugi dio sezone uđu spremni za brojne izazove koji ih očekuju.

Jedan od domaćina mladim odbojkašicama je i Darko Milunović, član UO SD Crvena zvezda. Čast mu je, kaže, ali i obaveza da njihov boravak u našem gradu učini što prijatnijim.

Po reakcijama djevojčica sa početka priče, ali i trenera, ovo je čini se samo početak lijepe saradnje. Vjeruju svi da će se tradicija nastaviti i da će se rado vraćati u Banjaluku.

Opširnije u prilogu: