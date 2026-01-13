Logo
Suspendovan Dušan Mandić!

Izvor:

Kurir

13.01.2026

09:40

Komentari:

0
Суспендован Душан Мандић!
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Najbolji igrač vaterpolo reprezentacije Srbije, Dušan Mandić, suspendovan je na dva meča, te u tom periodu neće moći da pomogne saigračima na Evropskom prvenstvu.

Ovo nikako nisu dobre vijesti jer će Srbija bez Mandića biti na zatvaranju prve faze takmičenja, ali i u prvom meču druge faze koji bi mogao da bude i odlučujući za polufinale.

Podsjetimo, Mandić je u jednom duelu tokom meča protiv Španije laktom udario Alvara Granadosa u predjelu glave, a sudije Boris Margeta i Jorgos Stavridis su, nakon gledanja snimka, taj potez okarakterisali kao brutalan čin.

Takozvani brutaliti uglavnom automatski povlači i dva meča suspenzije, ali su se svi u Srbiji nadali da se tako nešto neće desiti.

Делфини-ватерполисти Србије

Ostali sportovi

Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

Protiv Izraela će Mandić odraditi prvi meč suspenzije, a zatim ga neće biti ni na otvaranju druge faze. Ako Srbija bude prva u svojoj grupi u prvoj fazi, Dušan Mandić neće igrati protiv trećeplasirane selekcije iz grupe sa kojom se ukrštamo, a to je trenutno Francuska.

Pored Mandića, sankcionisan je i Alvaro Granados. Najbolji španski vaterpolista je minut i sedam sekundi prije kraja meča dobio isključenje sa pravom zamene zbog prekršaja nad Milošem Ćukom, što je blaža kazna u odnosu na Mandićev slučaj. Granados je suspendovan na jednu utakmicu i neće igrati protiv Holandije.

(Kurir)

