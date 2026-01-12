Logo
Delfini jači od Španije i sudija: Srbija potopila špansku "armadu"

Izvor:

ATV

12.01.2026

21:53

Komentari:

0
Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"
Foto: Tanjug/AP

Srpski vaterpolisti srušili su branioca titule na Evropskom prvenstvu! U meču punom drame, tenzije i spornih sudijskih odluka, „delfini“ su pred punim tribinama Arene savladali Španiju rezultatom 12:11 i napravili ogroman korak ka polufinalu.

Nakon blijedog izdanja protiv Holandije, Srbija je u drugom kolu pokazala pravo lice. Igrali su protiv rivala, protiv sudija i na kraju pobedili zahvaljujući karakteru i inatu. Loš ulazak u meč i nerealizovani igrač više omogućili su Špancima vođstvo od 2:0, ali to je samo probudilo srpski tim.

Heroj prvog poluvremena bio je golman Milan Glušac, koji je serijom briljantnih odbrana ulio sigurnost ekipi. Srbija je zatim napravila preokret i povela 3:2, dok je na drugoj strani jedini raspoložen bio Munjariz sa tri pogotka.

Nastavak meča u potpunosti je pripao „delfinima“. Čelična odbrana, predvođena Viktorom Rašovićem, u potpunosti je zaustavila Granadosa, a Srbija je u trećoj četvrtini imala i plus tri 9:6. Uoči posljednjih osam minuta rezultat je glasio 9:7.

Воз-возови

Svijet

Umjesto karte kondukteru pokazao porno film

A onda, nova drama. Dušan Mandić je isključen na startu poslednje četvrtine, a ubrzo je dobio i direktan crveni karton. Srbija je čak četiri minuta igrala sa igračem manje. Španija je to iskoristila i serijom 3:0 povela 11:10, uz nezaustavljivog Bijela Laru.

Ipak, kada je bilo najteže, Srbija nije poklekla. I sa igračem manje, „delfini“ su našli snagu, izjednačili, a zatim i zadali konačan udarac za veliku, epsku pobedu 12:11.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Strahilja Rašović sa četiri gola, dok je kod Španije Munjariz takođe postigao četiri pogotka.

Srbija u posljednjem kolu prvog kruga igra protiv Izraela, dok će Holandija odmjeriti snage sa Španijom.

