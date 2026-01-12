Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.

Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni, 11. januara 2026. godine oko 14 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio prijetnje uz upotrebu noža da pođe s njim.

Prijetio joj da će je ubiti ako ne skoči u Lim

Tokom vožnje, kako se navodi, upućivao joj je više prijetnji, prisiljavajući je da bira između toga da li će ubiti nju ili njenu prijateljicu, i prijeteći da će je ubiti ako sama ne skoči u rijeku Lim.

Nakon toga, osumnjičeni je zaustavio vozilo na mostu u mjestu Strojtanica i naredio oštećenoj da pozove d‌jecu i oprosti se od njih.

Svijet Tramp ima više opcija za Iran

Oštećena je potom izašla iz vozila i pozvala policiju.

Njemu je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju ODT Bijelo Polje.