Tjerao suprugu da skoči u rijeku ili će je ubiti: Primorao je da nazove d‌jecu i oprosti se

12.01.2026

21:29

Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.

Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni, 11. januara 2026. godine oko 14 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio prijetnje uz upotrebu noža da pođe s njim.

Prijetio joj da će je ubiti ako ne skoči u Lim

Tokom vožnje, kako se navodi, upućivao joj je više prijetnji, prisiljavajući je da bira između toga da li će ubiti nju ili njenu prijateljicu, i prijeteći da će je ubiti ako sama ne skoči u rijeku Lim.

Nakon toga, osumnjičeni je zaustavio vozilo na mostu u mjestu Strojtanica i naredio oštećenoj da pozove d‌jecu i oprosti se od njih.

Oštećena je potom izašla iz vozila i pozvala policiju.

Njemu je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju ODT Bijelo Polje.

Tagovi:

incident

Crna Gora

