12.01.2026
21:29
Komentari:0
Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.
Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni, 11. januara 2026. godine oko 14 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio prijetnje uz upotrebu noža da pođe s njim.
Tokom vožnje, kako se navodi, upućivao joj je više prijetnji, prisiljavajući je da bira između toga da li će ubiti nju ili njenu prijateljicu, i prijeteći da će je ubiti ako sama ne skoči u rijeku Lim.
Nakon toga, osumnjičeni je zaustavio vozilo na mostu u mjestu Strojtanica i naredio oštećenoj da pozove djecu i oprosti se od njih.
Svijet
Tramp ima više opcija za Iran
Oštećena je potom izašla iz vozila i pozvala policiju.
Njemu je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju ODT Bijelo Polje.
Region
2 h0
Region
5 h0
Region
5 h1
Region
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu