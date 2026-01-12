Logo
Slovenci upozorili turiste koji dolaze na Jadran: Ovako vas mogu prevariti

12.01.2026

21:02

Iako se ljeto 2026. još čini daleko, pripreme za novu turističku sezonu već su krenule, a s njima, nažalost, i prevaranti.

Sumnjivo niske cijene, stalna dostupnost, plaćanje samo bankovnom uplatom.

Lažni oglasi: ukradene fotografije, nova veb stranica, komunikacija samo porukama.

Dok brojni Slovenci već polako pretražuju smještaj za odmor u Hrvatskoj, slovenački portal Siol.net upozorava da bi neoprezni mogli ostati bez novca i prije nego što spakuju kofere.

U tekstu simboličnog naslova "Ovo apsolutno trebate znati prije nego što rezervišete svoj odmor u Hrvatskoj", auto upozorava kako su lažni iznajmljivači već aktivni te da se služe ukradenim fotografijama, primamljivo niskim cijenama i obećanjima o stalnoj dostupnosti smještaja kako bi namamili turiste.

Kako piše Siol.net, riječ je o već dobro poznatom obrascu prevara-oglasi za apartmane, kuće za odmor ili luksuzne vile koje u stvarnosti uopšte ne postoje.

Portal podsjeća da je i prošle godine upozoravao na sve rašireniju pojavu lažnih iznajmljivača u Hrvatskoj, koji svoje "ponude" plasiraju putem društvenih mreža i sumnjivih internet stranica.

Da problem nije nestao, potvrđuju i upozorenja iz Fejsbuk grupe Crna lista iznajmljivača apartmana i gostiju, gd‌je su početkom godine ponovno zabilježeni slučajevi lažnih oglasa koji, kako navode, nude "naizgled uslove iz snova".

Povod je bio upit člana grupe iz Njemačke, koji je želio provjeriti vjerodostojnost veb stranice s ponudom luksuznih vila u Hrvatskoj po neuobičajeno niskim cijenama. Ispostavilo se da su fotografije objekata preuzete s drugih platformi, uključujući i Booking.com.

Siol.net je objavio i niz savjeta koji mogu pomoći turistima da na vrijeme prepoznaju sumnjive oglase:

Cijene noćenja znatno su niže od tržišnih i ostaju iste tokom cijele godine - na primjer, boravak u januaru košta jednako kao i u srcu sezone u julu ili avgustu.

Svi termini su navodno slobodni, što je neuobičajeno za popularne destinacije gd‌je su ljetni mjeseci često rasprodani mjesecima unaprijed. Plaćanje je moguće isključivo bankovnom uplatom, bez kreditnih kartica i bez jasnih podataka o primaocu novca.

Komunikacija se odvija samo putem aplikacija poput Messengera, WhatsAppa ili Vibera, dok se telefonski razgovori ili osobni susreti odbijaju. Veb stranice su nedavno izrađene, a podaci o vlasniku ili registraciji domene skriveni. Ponuda smještaja je 'neiscrpna', pa će vam, kako ironično primjećuje portal, na zahtjev bez problema ponuditi i "apartman na plaži u Karlovcu".

Stranice su pune gramatičkih pogrešaka, nefunkcionalnih tastera za društvene mreže i d‌jeluju napravljene na brzinu. Profili na društvenim mrežama često imaju sumnjiva imena, nerijetko afričkog ili azijskog porijekla u URL-u, uz znakove da su naknadno mijenjali identitet.

Slovenija

Hrvatska

