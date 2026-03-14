Stručnjaci upozoravaju trudnice: Ovo može dovesti do anemije

Anemija u trudnoći nije rijetka pojava jer tijelo prolazi kroz brojne promjene. Volumen krvi povećava što zahtijeva više željeza i vitamina potrebnih za stvaranje hemoglobina proteina u crvenim krvnim ćelijama koji prenosi kisik do svih dijelova tijela.

Neke trudnice mogu imati nedostatak željeza, posebno u drugom i trećem tromjesečju. Blaga anemija je česta i obično nije opasna, ali teža anemija može povećati rizik od problema za bebu, poput niže porođajne težine ili anemije kasnije u d‌jetinjstvu. Takođe može povećati rizik od prijevremenog poroda i otežati tijelu borbu protiv infekcija te povećati gubitak krvi tokom poroda.

Prevencija anemije najčešće uključuje pravilnu i uravnoteženu prehranu. Hrana bogata željezom, poput tamnozelenog lisnatog povrća, crvenog mesa, jaja, kikirikija i obogaćenih žitarica, može pomoći u održavanju odgovarajuće opskrbe željezom.

Scena Pjevačica se snalazila da zaradi: Brala sam šljive

Ako se pojavi anemija tijekom trudnoće, dodaci željeza ili prenatalni vitamini s željezom mogu ublažiti stanje. Uzimanje dodataka zajedno s malo soka od narandže može poboljšati apsorpciju željeza.

Postoje određeni faktori koji mogu povećati rizik od anemije: višestruka trudnoća, nedovoljan unos hrane bogate željezom, genetska predispozicija, istorija obilnih mjesečnica ili određene operacije želuca. Ako imate neki od ovih faktora, korisno je obratiti pažnju na simptome i redovno pratiti svoje stanje.

Rano prepoznavanje i adekvatna prehrana mogu pomoći u održavanju zdravlja trudnice i bebe te smanjiti rizik od komplikacija povezanih s anemijom.