Ne daju mu da pjeva: Ovaj hrvatski grad je za Tompsona i dalje neosvojiva tvrđava

Proustaški pjevač, Marko Perković Tompson održao je dva koncerta zaredom u Istri, ali mu je Pula i dalje neosvojiva tvrđava - ne daju mu da pjeva tamo!

"Istra je ustala iz sjenke, pulska Arena te čeka", pisalo je na jednom transparentu koji se mogao vidjeti u publici okupljenoj protekle subote na prvom koncertu Marka Perkovića Tompsona u Poreču.

Dan kasnije, za vrijeme drugog koncerta istu tu poruku sam Tompson je odlučio da prokomentariše riječima kako "za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji".

"Kako je juče pisalo na transparentu - vidjećemo se i tamo. Pula je takođe hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati", rekao je Tompson.

A kako stvari stoje prije da će se načekati jer aktuelna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Pule Peđom Grbinom Tompsonu dozvolu za održavanje koncerta u Areni neće dati.

I to ne važi samo za Arenu nego i za sve ostale prostore kojima upravlja Pula.

Potvrdio je to sam gradonačelnik Pule Peđa Grbin koji kaže kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru iz 2018. godine u članku 3. lijepo piše da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se navode Statutom grada Pule.

"Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. Na kraju, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika da donesem odluku o zabrani koncerta tako da mogu da kažem da dok sam ja gradonačelnik - Tompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi", poručio je za Večernji list Grbin.

Nije htio da komentariše činjenicu da je Tompson preko vikenda održao dva koncerta u Istri, tačnije u Poreču gdje aktuelnom gradonačelniku, ujedno i novom šefu IDS-a Lorisu Peršuriću pjevač očito ne smeta.

"To je odluka Grada Poreča i neka je oni obrazlažu. Ja odgovaram za Pulu i tu sam svoje rekao", kratko je poručio Grbin koji je s IDS-om u Puli u koaliciji.

Stav Grbina u potpunosti zato dijeli prvi čovjek pulskog IDS-a Valter Boljunčić. Za razliku od svog stranačkog šefa i prvog čovjeka Poreča Peršurića, Boljunčić nema dileme da Tompsonovim koncertima, dok god se ne odriče ustaškog pozdrava "Za dom spremni", ne bi trebalo biti mjesta nigdje u Hrvatskoj pa tako ni u Istri.

"Govorio sam i 2008. godine, govorim isto i sada, nastupima i koncertima s ustaškom ikonografijom nije mjesto u Puli. Hoće li Tompson u Puli ikada imati koncert zavisi isključivo od Tompsona. Nikada se nije ogradio od takvih stavova, a trebao bi", rekao je Peršurić.

Inače, Tompson je želju da nastupi u Puli izrazio i prije 18 godina kada je tražio saglasnost za održavanje koncerta u Areni. Međutim, Grad u kojem je gradonačelnik bio aktuelni istarski župan Boris Miletić zahtjev mu nije odobrio, između ostalog i zbog stava Grada da ne može podržati programe koje povezuje s veličanjem ustaštva.

Pjevač je nakon toga pokrenuo protiv Pule i sudski postupak i izgubio ga uz obrazloženje suda da oni nisu ti koji mogu nalagati vlasniku imovine da izda saglasnost za korišćenje prostora.