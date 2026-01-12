Logo
Optužnica protiv 53 lica zbog utaje poreza, oštetili budžet za gotovo dva miliona evra

Izvor:

SRNA

12.01.2026

10:41

Komentari:

0
Оптужница против 53 лица због утаје пореза, оштетили буџет за готово два милиона евра
Foto: pixabay

Hrvatski Uskok podigao je optužnicu protiv 52 državljanina Hrvatske i državljanina Bugarske i Albanije zbog zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza kojim je državni budžet oštećen za gotovo dva miliona evra, te za pranje novca.

Prvoosumnjičeni se tereti da je od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. u Zagrebu i drugim mjestima kao rukovodilac poslovanja više preduzeća zajedno sa osumnjičenima, koji su bili ovlašteni da raspolažu novcem u preduzećima, učestvovao u izdavanju nepouzdanih računa.

On je za unaprijed dogovorenu proviziju pronalazio odgovorna lica društava i zanatlije zainteresovane za ostvarivanje nezakonite imovinske koristi za sebe i druge, odbijanjem pretporeza na osnovu ispostavljanih nevjerodostojnih računa.

Tim društvima i zanatlijama je na osnovu toga što nije uknjiženo u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 1.993.639 evra, za koliko je oštećen državni budžet.

Po primljenim uplatama osumnjičeni su sa računa društava kojima su upravljali podizali uplaćeni novac u gotovini ili su ga prenosili na bankovne račune koje su za tu svrhu otvorili i koristili neki od okrivljenih, prenose hrvatski mediji.

Potom su podigli najmanje 5.989.685 evra, od čega su za sebe zadržali nepripadajuću korist, po osnovu dogovorene provizije od 805.584 evra.

Taj iznos su podijelili, a ostatak vratili odgovornim osobama i zanatlijama kojima su izdali nevjerodostojne račune, pa su oni izbjegli utvrđivanje obaveze poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 703.194 evra.

Prvookrivljeni se sa još jednim od osumnjičenih tereti i da je od 14. oktobra do 4. februara prošle godine u Zagrebu, naplatom provizije za izdavanje nevjerodostojnih računa, primao novac, a potom prenosio na račune dva trgovačka i drugih povezanih društava.

Novac su djelimično podizali u gotovini s ciljem da zametnu trag i neistinito prikažu da proizlazi iz zakonitog izvora, te su tako ostvarenu materijalnu korist od 245.500 evra uložili u kupovinu nekretnine, vozila i luksuznih satova.

utaja poreza

Hrvatska

Komentari (0)
