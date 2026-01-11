Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

Novi, savremeni prevod Biblije, na kojem se radilo pune dvije decenije, rasprodat je za manje od mjesec dana od predstavljanja javnosti. Izdanje na kojem je Hrvatsko biblijsko društvo radilo dvadeset godina izazvalo je interesovanje vjernika, ali i podstaklo polemike unutar Katoličke crkve u Hrvatskoj.

O novom prevodu u studiju Dnevnika Nove TV govorio je teolog Anton Šuljić, koji je iznio niz kritika na račun izdanja.

„Mnogi kupci su razočarani“

Šuljić smatra da je, uprkos velikom interesovanju, mnogo kupaca ostalo razočarano jer su navikli na standardni i službeni prevod.

Svijet Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

„Biblija je pobudila veliko zanimanje, najviše najavom, a pretpostavljam da ju je dosta ljudi kupilo, ali i da je veliki dio njih razočaran. Razočaran, vjerovatno, zato što su se navikli na jednu Bibliju, koja je standardna i službena, a ovdje su naišli na prevod koji je govorni, na jezik koji je shematizovan, pa i osiromašen, jer su izgubljena sva prošla glagolska vremena“, pojasnio je.

Njegova ključna zamjerka odnosi se na ono što je, kako kaže, prećutano. „Da bi se nešto moglo zvati katoličkom Biblijom, ono mora imati odobrenje Biskupske konferencije“, istakao je Šuljić.

„Bilo je mnogo uredničkih propusta“

Prema njegovim riječima, ovaj prevod je studijski i ekumenski. „Bilo je jako mnogo uredničkih propusta, koji zbunjuju“, dodao je.

Svijet Ovo nije snijeg: Strašno nevrijeme donijelo "biblijske" prizore

Iako je pohvalio napore prevodilaca, Šuljić je napomenuo da je njihov trud na kraju završio u drugom planu i da je mogao biti bolje prezentovan. „Svaki prevod Biblije je dobrodošao, ali on je morao biti bolji. Ova verzija se radila dugo, ali je objavljena brzopleto“, poručio je Šuljić.

Kaže da je trud prevodilaca možda ostao u drugom planu i da je mogao biti daleko bolje prezentovan.

„Naš Oče na nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena“

„Na primjer, u prevođenju Očenaša, poslužiću se primjerom koji mi je poslao profesor Rudolf Ćurković iz Splita, koji analizira samo ‘Oče naš’“, kazao je Šuljić.

„Znamo kako to glasi u obliku na koji smo navikli: ‘Oče naš koji jesi na nebesima’.“

Zanimljivosti Sve se mijenja: Ako je Baba Vanga bila u pravu, svijet više neće biti isti

„‘Naš Oče na nebu, neka se poštuje svetost tvoga imena’. ‘Naš Oče na nebu’, to je, kaže on, ‘informacija o lokaciji, tekst je ravan i deklarativan, gubi se dinamika obraćanja, čovjek govori o Bogu opšte, redak se doživljava opisno’“, navodi Šuljić.

„‘Neka se poštuje svetost tvoga imena’, umjesto ‘Sveti se ime tvoje’. Ovdje govorimo o apstraktnoj vrijednosti svetosti imena. ‘Rečenica zvuči kao načelna tvrdnja ili normativna izjava, a ne kao zaziv, molitveni čin, povlači se pred objašnjenjem…’ i tako redom“, rekao je.

Svijet Detalji horora u Grčkoj: Ubila svekrvu dok je izgovarala "Oče naš"

„To nije moje područje, ja imam uredničkih primjedbi, recimo, mi ne znamo ko je šta od prevodilaca prevodio. Sa kog jezika je prevodio? Sa kog originala? Naravno da je svaki prevod Biblije dobrodošao, ali on je morao biti bolji“, rekao je Šuljić.

Očenaš u novom prevodu Biblije

„Naš Oče na nebu,

neka se poštuje svetost tvoga imena.

Neka dođe tvoje Kraljevstvo.

Neka se na zemlji događa ono što je

po tvojoj volji,

kao što je na nebu.

Daj nam danas naš svagdašnji hljeb.

Oprosti nam naše dugove kao što i

mi opraštamo svojim dužnicima.

I ne prepuštaj nas napasti,

nego nas sačuvaj od Zloga.“

(Indeks)