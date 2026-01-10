Logo
Zbog ustaških pozdrava i tužbi ugašena emisija "Bujica"

Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"
Foto: Printscreen/Youtube

Hrvatska Z1 televizija objavila je na društvenim mrežama kako se ukida emitovanje poznate emisije "Bujica" autora Velimira Bujanca. Kako se navodi u saopštenju kontroverzna emisija koju je vodio Velimir Bujanec postala je prevelik finansijski teret za ovu medijsku kuću.

Odluka o obustavi donesena je zbog "nepovoljnih finansijskih okolnosti" koje su, prema navodima televizije, direktna posljedica emitovanja upravo ove emisije.

Uprava Z1 televizije u svom obraćanju gledaocima nije skrivala razloge prekida saradnje. Navode kako je pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih sa sadržajem "Bujice", rezultirao ogromnim troškovima. Uz to, nad televizijom visi još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji bi mogli dodatno ugroziti poslovanje.

Ključni udarac finansijama

- Z1 televiziji je na period od 24 mjeseca onemogućeno učestvovanje na javnim konkursima Agencije za elektornske medije (AEM), što je takođe posljedica emitovanja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila - stoji u saopštenju Z1 televizije.

Iako su zahvalili gledaocima na vjernosti i ekipi na trudu, zaključili su da su "ekonomski i drugi uslovi onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta".

Voditelj ukinute emisije, Velimir Bujanec, jedna je od najpolarizirajućih figura na regionalnoj medijskoj sceni. Riječ je o ekstremnom desničaru koji je u prošlosti javno pozirao u nacističkoj uniformi s kukastim krstom, što je svojevremeno i sam priznao.

Sudske presude

Osim političkog ekstremizma, Bujančevu biografiju obilježava i pravosnažna sudska presuda. Naime, osuđen je zbog plaćanja usluga prostitutkama kokainom, što je činjenica koja se često ističe u analizama njegovog javnog d‌jelovanja. Njegova emisija godinama je bila platforma za širenje govora mržnje, podsticanje na diskriminaciju i kršenje zakona, zbog čega je Z1 televizija trpjela sankcije.

Iz Agencije za elektrosnke medije (AEM) potvrđeno je da je Z1 televiziji zabranjeno učestvovanje na javnim pozivima u trajanju od dvije godine.

Ova rigorozna mjera uslijedila je nakon niza prekršaja, uključujući i kaznu iz januara 2024. godine. Vijeće za elektronske medije (VEM) tada je sankcionisalo televiziju jer se voditelj nije ogradio od ustaškog pozdrava "Za dom spremni", već je podržavao gledaoce u takvom diskursu.

- Sporna je činjenica da se voditelj emisije u dva navrata nije ogradio od pozdrava 'Za dom spremni' već je podržao izjave gledatelja i svojim komentarima poticao na nastavak spornog diskursa - poručili su tada iz VEM-a, naglasivši da je odluka o sankcijama donesena jednoglasno.

Redakciji "Bujice" Z1 je poželio uspjeh na "drugim medijskim platformama", čime su jasno dali do znanja da za ovaj format na njihovoj frekvenciji više nema mjesta.

