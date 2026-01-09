Pernar: Bošnjacima je kladionica svetija od vjere

Bivši hrvatski političar Ivan Pernar ponovo je izazvao burne reakcije u javnosti objavom u kojoj se osvrnuo na rasprostranjenost kladionica i problem kockanja u Bosni i Hercegovini, dovodeći tu pojavu u vezu s društvom i vjerom.

U svojoj objavi Pernar tvrdi da je kockanje u Bosni i Hercegovini poprimilo razmjere ozbiljnog društvenog problema, koji se, kako navodi, često relativizira ili opravdava. Posebnu pažnju posvetio je poređenju broja kladionica u Bosni i Hercegovini i Irskoj, jednoj od evropskih zemalja poznatih po razvijenoj kulturi klađenja.

Prema njegovim navodima, u Irskoj na oko 5,1 milion stanovnika dolazi 721 kladionica, dok u Bosni i Hercegovini, kako tvrdi, na oko 3,1 milion stanovnika postoji čak 3.200 kladionica. Takvo poređenje, smatra Pernar, pokazuje koliko je problem kockanja duboko ukorijenjen u društvu.

Brojne reakcije

Pernar je u objavi otišao i korak dalje, dovodeći u vezu toleranciju prema kladionicama s vjerskim identitetom, te tvrdeći da je riječ o društvenom, a ne isključivo vjerskom pitanju. Kao primjer je naveo i stavove islamskog propovjednika Elvedin Pezić, navodeći da je u pravu kada kritikuje, kako Pernar tvrdi, selektivan odnos prema vjerskim pravilima.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama – od podrške onih koji smatraju da je kockanje jedan od najvećih društvenih problema u BiH, do oštrih kritika zbog generalizacija i načina na koji je Pernar formulirao svoje stavove, navodi Politicki.ba.

"Odmah će vas napasti"

U nastavku prenosimo cijelu objavu Ivana Pernara, bez izmjena:

- Bošnjacima se može dirati u sve osim u kladionicu. Ta institucija im je iznad vjere jer ako im vjeru dirate, malo njih će to uznemiriti.

Ali takni im kladionicu i da vidiš kako skaču i krive HDZ za to što oni kockaju iako pravi islam (ne onaj bosanski) to strogo zabranjuje.

Da bi razumjeli razmjere problema u BiH uporediću ju s Irskom, jednom od najjačih zemalja na svijetu po broju ljudi koji se klade.

Tamo na 5.1 milion ljudi dolazi 721 kladionica, a u BiH na 3.1 milion dolazi 3200 kladionica.

Kad bi u Irskoj bilo kladionica kao u BiH bilo bi ih 5268 (7 puta više).

I kad to kažete prosječnom Bošnji i idete mu reći da oni nemaju vjerski problem, da pitanje kladionice nije (samo) vjersko pitanje nego da je doslovce ugroženo cijelo društvo jer gotovo da nema ‘muslimanske’ porodice u kojoj neki od članova nije ovisnik o kocki odmah će vas napasti i pitati odakle vam pravo da mu ukazujete na taj problem.

Elvedin Pezić kakav god bio, u pravu je kad se ruga toj vrsti islama koji s islamom osim imena ima malo toga zajedničkog.