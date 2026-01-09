Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je Dan Republike Srpske i izrazio uvjerenje da će i ovaj 9. januar biti dokaz posvećenosti srpskog naroda vrijednostima slobode, pravde i mira, koji su garant stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

- Upravo sam uputio srdačne i bratske čestitke rukovodstvu Republike Srpske povodom 9. januara - dana osnivanja Republike Srpske - napisao je Mandić na društvenoj mreži Iks".

On je naveo da istinski smatra da, upravo kako su sve države iz okruženja precizno definisale svoj ključni spoljnopolitički cilj, predstoji bolja i zajednička budućnost u EU.

Dan Republike Srpske rukovodstvu i svim građanima čestitao je i poslanik SNP-a u Skupštini Crne Gore Bogdan Božović, koji je istakao da "ovaj datum snažno svjedoči o istorijskoj borbi naroda za slobodu, političku autonomiju i pravo da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti".

On je dodao da je Republika Srpska trajna politička i institucionalna činjenica koja je utemeljena na volji naroda, i da kao takva mora ostati garant očuvanja identiteta, dostojanstva i prava svih građana koji žive u njoj.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.