Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

SRNA

09.01.2026

11:56

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je Dan Republike Srpske i izrazio uvjerenje da će i ovaj 9. januar biti dokaz posvećenosti srpskog naroda vrijednostima slobode, pravde i mira, koji su garant stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

- Upravo sam uputio srdačne i bratske čestitke rukovodstvu Republike Srpske povodom 9. januara - dana osnivanja Republike Srpske - napisao je Mandić na društvenoj mreži Iks".

Затвор

Hronika

Evo koliko godina robije čeka pljačkaše zlatare

On je naveo da istinski smatra da, upravo kako su sve države iz okruženja precizno definisale svoj ključni spoljnopolitički cilj, predstoji bolja i zajednička budućnost u EU.

Dan Republike Srpske rukovodstvu i svim građanima čestitao je i poslanik SNP-a u Skupštini Crne Gore Bogdan Božović, koji je istakao da "ovaj datum snažno svjedoči o istorijskoj borbi naroda za slobodu, političku autonomiju i pravo da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti".

On je dodao da je Republika Srpska trajna politička i institucionalna činjenica koja je utemeljena na volji naroda, i da kao takva mora ostati garant očuvanja identiteta, dostojanstva i prava svih građana koji žive u njoj.

Нови Зејтинлик-09012026

Republika Srpska

Položeni vijenci i cvijeće na ''Novom Zejtinliku''

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

