U Hrvatskoj crveno upozorenje zbog ledene kiše

U Hrvatskoj je na snazi crveno upozorenje zbog kiše koja se ledi pri tlu i leda za osječku regiju, dok je u zagrebačkoj regiji na snazi narandžasto upozorenje za poledicu.
Najhladnije je jutros u zapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji. U 6.00 časova u Štrigovi je izmjereno minus 10, a u Osijeku, Varaždinu i Bjelovaru minus devet stepeni Celzijusovih.
Hrvatski hidrometeorološki zavod objavio je da postoji velika vjerojatnoća da će na sjeverozapadu zemlje u Međimurju, Podravini i dijelovima Hrvatskog zagorja, te posebno na istoku u Slavoniji, Baranji i Sremu, znatan dio padavina biti u obliku kiše koja se ledi pri tlu.
Iz Hrvatskog auto-kluba saopšteno je da su kolovozi mokri i klizavi u većem dijelu zemlje, te je moguća poledica, dok ponegdje ima i magle.
Zimski uslovi i zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicama i šlepere sa poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme na snazi su na pojedinim putevima u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernog dijela Hrvatskog primorja, uključujući i dionice Udbina-Gračac-Knin i Solin-Klis.
Zbog saobraćajne nesreća na putu Solin-Klis kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita, vozi se otežano.
