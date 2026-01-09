U Hrvatskoj crveno upozorenje zbog ledene kiše

U Hrvatskoj je na snazi crveno upozorenje zbog kiše koja se ledi pri tlu i leda za osječku regiju, dok je u zagrebačkoj regiji na snazi narandžasto upozorenje za poledicu.

Najhladnije je jutros u zapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji. U 6.00 časova u Štrigovi je izmjereno minus 10, a u Osijeku, Varaždinu i Bjelovaru minus devet stepeni Celzijusovih.

Republika Srpska Rod Blagojević prisustvuje liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja

Hrvatski hidrometeorološki zavod objavio je da postoji velika vjerojatnoća da će na sjeverozapadu zemlje u Međimurju, Podravini i dijelovima Hrvatskog zagorja, te posebno na istoku u Slavoniji, Baranji i Sremu, znatan dio padavina biti u obliku kiše koja se ledi pri tlu.

Iz Hrvatskog auto-kluba saopšteno je da su kolovozi mokri i klizavi u većem dijelu zemlje, te je moguća poledica, dok ponegdje ima i magle.

Zimski uslovi i zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicama i šlepere sa poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme na snazi su na pojedinim putevima u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernog dijela Hrvatskog primorja, uključujući i dionice Udbina-Gračac-Knin i Solin-Klis.

Zanimljivosti Za ova tri znaka život se u 2026. pretvara u bajku

Zbog saobraćajne nesreća na putu Solin-Klis kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita, vozi se otežano.