Pojačan nadzor autobusa, naplaćeno više od 100.000 evra kazni

08.01.2026

22:00

Foto: Unsplash

Usljed povećanog međunarodnog saobraćaja kroz Hrvatsku u proteklih danima policija je provela pojačan nadzor na graničnom prelazu Bajakovo i naplatila više od 100.000 evra kazni zbog počinjenih prekršaja, od kojih se najviše odnosilo na manipulacije tahografom.

Prema podacima hrvatske policije, od 2. do 6. januara kontrolisana su ukupno 32 autobusa registracija BiH, Srbije, Kosova i Metohije, Bugarske, Njemačke i Hrvatske.

Mraz zima

Region

Stigao ledeni talas: U ovom mjestu je temperatura 21 stepen ispod nule

Utvrđeni su i prekršaji koji se odnose na nepravilnu evidenciju aktivnosti, prekoračenje propisanog vremena vožnje mobilnog radnika, neispravan tahografski uređaj, nepravilno upravljanje odmorima mobilnih radnika, tehničku neispravnost autobusa, vožnju bez važeće dozvole za tranzit kroz Hrvatsku i prekršaje koji se odnose na bezbjednost saobraćaja.

Policija je saopštila i da će nastaviti da pojačano prati autobuski saobraćaj kroz Hrvatsku, prenose hrvatski mediji.

