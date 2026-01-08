Logo
Stigao ledeni talas: U ovom mjestu temperatura 21 stepen ispod nule

08.01.2026

21:55

Стигао ледени талас: У овом мјесту температура 21 степен испод нуле
Ledeni talas već je zahvatio Crnu Goru gdje je večeras u pljevljanskom selu Kosanica temperatura pala 21 stepen ispod nule.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, temperatura je u 18.00 sati u više mjesta bila je ispod nule, a najhladnije je u selu Kosanica.

Minus 14 bilo je u šavničkom selu Gornja Bukovica i selu Njegovuđa na Žabljaku.

I u drugim crnogorskim selima izmjereni su debeli minusi.

U minusu su bila i mjesta u centralnom i primorskom djelu Crne Gore.

