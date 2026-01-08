Stigao ledeni talas: U ovom mjestu temperatura 21 stepen ispod nule

08.01.2026
21:55
Komentari:0
Ledeni talas već je zahvatio Crnu Goru gdje je večeras u pljevljanskom selu Kosanica temperatura pala 21 stepen ispod nule.
Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, temperatura je u 18.00 sati u više mjesta bila je ispod nule, a najhladnije je u selu Kosanica.
Minus 14 bilo je u šavničkom selu Gornja Bukovica i selu Njegovuđa na Žabljaku.
I u drugim crnogorskim selima izmjereni su debeli minusi.
U minusu su bila i mjesta u centralnom i primorskom djelu Crne Gore.
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
50
22
43
22
31
22
26
Trenutno na programu