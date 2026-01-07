Dramatično u Crnoj Gori: U toku evakuacija građana

U Danilovgradu je i dalje najkritičnija situacija usljed poplava, 12 osoba je evakuisano, a saobraćaj je zatvoren na više lokacija, dok je u Podgorici u toku evakuacija nekoliko lica, izjavio je danas generalni direktor Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a Crne Gore Miodrag Bešović.

Bešović je naveo da su opštinski timovi stalno na terenu, u komunikaciji sa ostalim službama i Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju, od kojeg dobijaju podatke o vodostajima.

"Vodostaji su i u jadranskom i u dunavskom slivu u opadanju ili stagniraju. Nema porasta. Sutra nas očekuju bolje vremenske prilike i nadamo se da će vodostaji dalje opadati", rekao je Bešović na konferenciji za novinare u Podgorici.

On je istakao da Direktorat ima konstantnu komunikaciju sa kolegama iz Albanije u vezi sa ispuštanjem voda iz hidropotencijala te zemlje.

"Trenutno se ispušta 1.100 metara kubnih u sekundi, a za sutra su predvidjeli smanjenje na 500, što će značajno smanjiti priliv iz Albanije. Ta voda za sada nije ugrozila Skadarsko jezero. Zetska ravnica u tom dijelu nije ugrožena", pojasnio je Bešović.

Kada je riječ o HE Perućica, on je naveo da nema ispuštanja vode, prelivanja koje bi opteretilo rijeku Zetu.

Prema njegovim riječima, u Kolašinu su zabilježena manja oštećenja lokalnih puteva, na Cetinju se voda povukla, dok je u Nikšiću nekoliko kuća ugroženo i bilo je više intervencija, a trenutno se radi na uspostavljanju saobraćaja na mostu na Komarnici.

Usljed snježnih nanosa i udara vjetra na Žabljaku je polomljen stub na dalekovodu zbog čega su Radio-difuzni centar, predajnik za Vojsku Crne Gore i telefonski operateri ostali bez napajanja električnom energijom. Sanacija nije moguća zbog vremenskih neprilika, a počeće čim uslovi budu dozvoljavali.