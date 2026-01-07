Logo
Šta znači ako na Božić pada snijeg?

Izvor:

Stil Kurir

07.01.2026

16:00


Foto: Pexels

Prema starim narodnim vjerovanjima, vrijeme koje nas zatekne na dan Božića ne posmatra se samo kao obična meteorološka pojava. U tradiciji naših predaka, ono je imalo dublje značenje i smatralo se znakom koji može da "nagovijesti" kakva će godina koja dolazi biti – rodna, sušna, mirna ili nepredvidiva.

Božić je u narodu oduvijek doživljavan kao početak novog ciklusa, pa se vjerovalo da priroda tog dana šalje poruke koje vrijedi oslušnuti.

Hladan Božić i snijeg – simbol obilja

Ako je Božić hladan i prekriven snijegom, u narodu se to smatra dobrim znakom. Vjeruje se da takvo vrijeme najavljuje plodnu i rodnu godinu. Snijeg se doživljava kao simbol čistoće, zaštite i odmora zemlje, jer pod bijelim pokrivačem tlo "spava" i prikuplja snagu za proljećne usjeve.

Naši stari su govorili da snijeg čuva vlagu u zemlji i štiti usjeve od izmrzavanja, pa se takav Božić povezivao sa bogatom žetvom, dobrim rodom i opštim obiljem u domaćinstvima.

Topao i sunčan Božić – upozorenje na sušu

Suprotno tome, topao i sunčan Božić, naročito ako nema snijega, često se tumačio kao loš znak. Smatralo se da takvo vrijeme može da najavi sušniju i manje plodnu godinu. Vjerovalo se da zemlja bez snježnog pokrivača nema priliku da se odmori i „napuni snagom“, što može negativno uticati na usjeve.

U narodnim pričama često se pominjalo da "zeleni Božić" donosi "prazna polja", pa su se takvim vremenom ljudi potajno pribojavali godine koja dolazi.

Kiša, vjetar i magla – znak promjenljive godine

Postoje i tumačenja vezana za druge vremenske prilike. Kišovit Božić se smatrao nagovještajem kišne godine, dok su vjetar ili gusta magla ukazivali na nestabilne vremenske uslove, česte promjene i nepredvidive mjesece pred sobom.

U nekim krajevima se vjerovalo da jak vjetar na Božić donosi nemirnu godinu, sa čestim nepogodama, dok je tiho i mirno vrijeme smatrano znakom stabilnosti i blagostanja.

Nasljeđe predaka i veza s prirodom

Ova vjerovanja potiču iz vremena kada su ljudi živeli u tijesnoj vezi s prirodom i kada je opstanak zavisio od vremenskih prilika i plodnosti zemlje. Posmatrajući prirodu na velike praznike, naši preci su pokušavali da predvide kakva ih godina čeka i da se na vrijeme pripreme za poljoprivredne radove i svakodnevni život.

Iako ova tumačenja nemaju naučnu osnovu, ona se i danas prenose kao dio narodnog predanja i kulturnog nasljeđa. Ona podsjećaju na vrijeme kada su vjera, priroda i čovjek činili neraskidivu cjelinu, a svaki znak na nebu imao svoje značenje.

običaji

Božić

tradicija

