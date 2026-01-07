Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

Potvrđivanje optužnice protiv generala VRS Radislava Krstića od strane Suda BiH na pravoslavni Božić je otvoreni udar na srpski narod, hibridni progon pod plaštvom demokratije i pravde, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je osudila odluku Suda BiH da upravo na pravoslavni Božić potvrdi optužnicu protiv generala Krstića.

"Ovakav potez predstavlja politički čin i otvoreni udar na srpski narod. Istorija se ponavlja. 7. januara 1942. godine izvršen je pokolj nad Srbima, a danas, u 21. vijeku, svjedočimo hibridnom progonu pod plaštom demokratije i pravde", istakla je Vulićeva.

Prema njenim riječima, Srbima se optužnice pišu na najveći hrišćanski praznik, Srbima se sudi bez zakona, na osnovu konstrukcija i recidiva globalističkih struktura, te dijela dželata iz pravosuđa, dok se ravnopravnost naroda u BiH koristi kao prazna fraza.

Ona je istakla da BiH nema budućnost dok joj pravosuđe služi kao sredstvo selektivne pravde, odstrela i političkog iživljavanja nad srpskim narodom.

Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

General Krstić u Estoniju izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.