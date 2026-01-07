Logo
Vulić: Otvoreni udar Suda BiH na srpski narod, istorija se ponavlja

Izvor:

SRNA

07.01.2026

15:12

Komentari:

0
Potvrđivanje optužnice protiv generala VRS Radislava Krstića od strane Suda BiH na pravoslavni Božić je otvoreni udar na srpski narod, hibridni progon pod plaštvom demokratije i pravde, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je osudila odluku Suda BiH da upravo na pravoslavni Božić potvrdi optužnicu protiv generala Krstića.

mark rute

Svijet

Rute: Grenland otvoren za dodatne američke vojne snage

"Ovakav potez predstavlja politički čin i otvoreni udar na srpski narod. Istorija se ponavlja. 7. januara 1942. godine izvršen je pokolj nad Srbima, a danas, u 21. vijeku, svjedočimo hibridnom progonu pod plaštom demokratije i pravde", istakla je Vulićeva.

Prema njenim riječima, Srbima se optužnice pišu na najveći hrišćanski praznik, Srbima se sudi bez zakona, na osnovu konstrukcija i recidiva globalističkih struktura, te dijela dželata iz pravosuđa, dok se ravnopravnost naroda u BiH koristi kao prazna fraza.

Ona je istakla da BiH nema budućnost dok joj pravosuđe služi kao sredstvo selektivne pravde, odstrela i političkog iživljavanja nad srpskim narodom.

божица живковић рајилић

Republika Srpska

Rajilić: Političko, a ne pravno djelovanje Suda BiH

Sud BiH je danas, na pravoslavni Božić, potvrdio optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića /77/ koja ga kao komandanta Druge romanijske motorizovane brigade tereti za napad na sokolačko selo Novoseoci, nastanjeno Bošnjacima.

General Krstić u Estoniju izdržava zatvorsku kaznu od 35 godina na koju je osuđen u Haškom tribunalu.

Tag:

Sanja Vulić

