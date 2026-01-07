Cvijanović: Neka praznik Hristovog rođenja donese dobro zdravlje, radost i blagostanje

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poželjela je svima koji proslavljaju Božić da im praznik Hristovog rođenja donese dobro zdravlje, radost i blagostanje.

"Neka nas, u vremenu koje zahtijeva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrijednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i međusobnog razumijevanja", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Instagram" uz pozdrav "Mir Božiji, Hristos se rodi".

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.