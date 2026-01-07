Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja, saopšteno je iz Autoputeva.

Kolovozi su mokri i mjestimično klizavi, te se vozačima savjetuje krajnji oprez i strogo pridržavanje preporuka o brzini kretanja.

Zimska služba u protekla 24 časa vodila je tešku bitku sa intenzivnim snježnim padavinama, koje su, kako su meteorolozi i najavili, zahvatile veći dio Republike Srpske, ali i regiona.

"Mehanizacija zimske službe je, gotovo bez zaustavljanja i predaha, radila cijelu noć sa utorka na srijedu, kada su padavine i bile najintenzivnije, te je do jutra uspjela da ukloni snijeg sa kolovoza, tako da su preticajna i vozna traka potpuno očišćene, do "crnog asftalta", dok je zaustavna traka očišćena dovoljno za bezbjedno zaustavljanje u slučaju kvarova", navodi se u saopštenju Autoputeva,

Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske još jednom apeluje na sve vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme, s posebnim naglaskom na kvalitetne zimske pneumatike, te da vožnju prilagode uslovima na putu. Od izuzetne je važnosti je da prate promjenjivu saobraćajnu signalizaciju i da se pridržavaju ograničenja brzine kretanja na pojedinim dionicama.

"Meteorolozi i za danas najavljuju novi snijeg, nešto slabijeg intenziteta, uz niske temperature vazduha, zbog čega je posebno važno odgovorno ponašanje u saobraćaju, kako zbog sopstvene, tako i zbog bezbjednosti drugih učesnika", dodaje se u saopštenju.