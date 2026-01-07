Minić: Božić - podsjetnik na neprolazne vrijednosti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je u božićnoj čestitki pravoslavnim vjernicima da u duhu tradicije, u zdravlju i radosti bude proslavljen praznik koji podsjeća na temeljne i neprolazne vrijednosti, oličene prvenstveno u snazi porodice, u narodnoj sabornosti, slozi i uzajamnom poštovanju.

"Neka bi Bogomladenac Isus Hristos osnažio sve nas da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i naše Republike Srpske", istakao je Minić.

Minić je čestitku povodom praznika Rođenja Gospoda Isusa Hrista uputio Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima koji ga obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Sa iskrenim željama upućenim na dobro, Minić je sve pozdravio vjekovnim pozdravom: "Mir Božiji, Hristos se rodi!".

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.