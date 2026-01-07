Logo
Large banner

Minić: Božić - podsjetnik na neprolazne vrijednosti

Izvor:

SRNA

07.01.2026

09:16

Komentari:

0
Минић: Божић - подсјетник на непролазне вриједности
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je u božićnoj čestitki pravoslavnim vjernicima da u duhu tradicije, u zdravlju i radosti bude proslavljen praznik koji podsjeća na temeljne i neprolazne vrijednosti, oličene prvenstveno u snazi porodice, u narodnoj sabornosti, slozi i uzajamnom poštovanju.

"Neka bi Bogomladenac Isus Hristos osnažio sve nas da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i naše Republike Srpske", istakao je Minić.

Minić je čestitku povodom praznika Rođenja Gospoda Isusa Hrista uputio Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i cjelokupnom pravoslavnom narodu srpskom, kao i svim drugim pravoslavnim vjernicima koji ga obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Sa iskrenim željama upućenim na dobro, Minić je sve pozdravio vjekovnim pozdravom: "Mir Božiji, Hristos se rodi!".

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ proslavlja Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Božić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Republika Srpska

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

2 h

0
Расте водостај ријеке Дрине

Gradovi i opštine

Izdata uputstva građanima: Vanredne mjere u Bijeljini

2 h

0
Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

2 h

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Republika Srpska

Dodik: Praznični dani da donesu mir, zdravlje i radost

2 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

Republika Srpska

Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

2 h

0
Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Republika Srpska

Trišić Babić: Božić nas podsjeća na značaj zajedništva, porodice i prijateljstva

2 h

0
Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

Republika Srpska

Dodik: Praznični dani da donesu mir, zdravlje i radost

2 h

0
Излила се ријека Заломка

Republika Srpska

Kakva je situacija na poplavama ugroženim područjima

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

35

Sutra otkrivanje Centralnog spomen-obilježja i svečana akademija

11

31

Jolić za ATV: Svi putevi prohodni, saobraćaj se odvija bez prekida

11

17

Autoputevi Srpske: Sve dionice su prohodne i saobraćaj

11

10

Vanredno kod Loznice zbog porasta Drine

10

51

Mačka pronađena nakon više od dvije sedmice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner