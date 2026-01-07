Dodik: Praznični dani da donesu mir, zdravlje i radost

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je srpskom narodu Božić uz želje da ovi praznični dani donesu mir, zdravlje i duhovnu radost, te istakao da je Republika Srpska okvir u kojem se može garantovati stabilnost.

Kao simbol novog početka i nove nade, Dodik je istakao da nas Božić okuplja i poziva na zajedništvo, da se i u lijepim i u teškim trenucima pronađe snaga za radost i utjeha jednih prema drugima.

"Draga braćo i sestre, dragi Srbi pravoslavci, Božić je praznik rođenja, ljubavi, praštanja i zato je važno da se okupimo oko naše porodice, oko nama dragih ljudi, da im posvetimo ove dane i da sa njima iskažemo prije svega privrženost za stabilan i porodični i ljudski život", naveo je Dodik.

Dodik je naglasio da je Božić dan kada se okupljamo i kada želimo iznova da naši životi budu dobri, iskazani kroz ljubav, kroz praštanje, kroz sve ono što čovjeka čini čovjekom.

"Zato je Božić nezaobilazan u našem životu, istoriji. Naša sveta pravoslavna crkva nas uči da privrženost Božiću svakako daje vjeru u novi život", naglasio je Dodik u video-poruci objavljenoj na mreži "Iks".

Ukazao je da je ono što je bilo potrebno u najtežim vremenima srpske istorije, kada su ljude iz Srpske pravoslavne crkve proganjali, kada je bilo veoma opasno vjerovati ono što mi danas vjerujemo.

"Okupljanje oko naše Srpske pravoslavne crkve znači okupljanje oko naše vjere, znači okupljanje oko našeg naroda. Zato je nezaobilazan u našim životima upravo Božić, naša Srpska pravoslavna crkva i naša vjera", istakao je Dodik.

Uvjeren u to, istakao je da srpski narod u Republici Srpskoj i svagdje gdje se Srbi nalaze širi svoju ljubav i vjeru i prema drugima i prema samom sebi u nadi da će svijetom zavladati mir, da će zavladati spokojstvo, da će naše porodice biti stabilne i da će u izvjesnim okolnostima moći da žive.

"Republika Srpska je svakako okvir u kojem možemo da garantujemo da naši životi mogu biti stabilni. Zato nek vam je sretan Božić. Mir Božiji i Hristos se rodi", zaključio je Dodik.