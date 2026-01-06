Dodik: Drago mi je što je Rod Blagojević ponovo sa nama

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da mu je drago što je Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa, ponovo u Republici Srpskoj i što na srpskoj zemlji može osjetiti svu snagu tradicije, vjere i običaja srpskog naroda.

Dodik je istakao da je za čitav svijet važno što administraciju predsjednika Trampa čine ljudi koji vjeruju u Isusa Hrista, Sina Božjeg, porodicu i vrijednosti koje su sačuvale i oblikovale i srpski narod.

"Božić nas podsjeća da su porodica i vjera temelj svakog zdravog društva. Mir Božji, Hristos se rodi", napisao je Dodik na Iksu.

On je dodao da je sa Rodom Blagojevićem, Džozefom Šmicom, Tatjanom Talić i Rankom Ristićem prisustvovao večernjem bogosluženju u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.