Rod Blagojević na srpskom jeziku čestitao Badnje veče i Božić

Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa i bivši guverner čestitao je svim pravoslavnim vjernicima Badnje veče i predstojeći Božić na srpskom jeziku.

Badnje veče u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci

"Mir Božiji, Hristos se rodi ", poručio je Blagojević.

Blagojević je potom nastavio obraćanje na engleskom jeziku, te dodao da mu je veliko zadovoljstvo što je baš na Badnje veče u Banjaluci.

Republika Srpska Dodik: Božić - praznik okupljanja, mira i stabilnosti

"Molimo se za mir, srpski narod i lidera SNSD-a Milorada Dodika, koji se žrtvovao za narod Srpske. Ali danas nećemo o politici, to ostavljamo za drugi dan, danas veličamo Boga i trebamo da budemo zahvalni na svemu što imamo", kaže Blagojević.

Blagojević je prisustvovao bogosluženju i nalaganju Badnjaka, zajedno sa Džozefom Šmitom, američkim advokatom i bivšim generalnim inspektor, Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.