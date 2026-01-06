Poziv građanima da prisustvuju svečanom defileu

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite pozvalo je sve građane da svojim prisustvom uveličaju centralni događaj obilježavanja Dana Republike Srpske - svečani defile koji će biti održan 9. januara u Banjaluci.

"Svečani defile simbolizuje institucionalnu snagu, uređenost i stabilnost Srpske. Prisustvo građana daje ovom događaju posebnu snagu i potvrđuje da se Dan Republike obilježava kao praznik svih njenih ljudi", istakli su iz resornog ministarstva.

Podsjećajući da je defile u 12.00 časova na banjalučkom Trgu Krajine, iz Ministarstva su naveli da dolazak građana i njihovo učešće u obilježavanju ovog značajnog datuma predstavlja izraz zajedništva, poštovanja i pripadnosti Srpskoj.

Obilježavanje 9. januara, dodali su, nije samo svečanost, već prilika da se iskaže poštovanje prema istoriji, institucijama i vrijednostima na kojima je Republika Srpska nastala i traje.

Upravo zato, naglasili su iz Ministarstva, dolazak na defile predstavlja dostojanstven način da se zajednički obilježi praznik mira, slobode i stabilnosti.

"Srpska se i ove godine obilježavanjem Dana Republike predstavlja kao zajednica koja poštuje svoje institucije, njeguje tradiciju i gleda u budućnost. Učešćem u svečanom defileu, građani daju lični doprinos atmosferi zajedništva i svečanosti, šaljući jasnu poruku jedinstva i odgovornosti", navode iz resornog ministarstva.

Republika Srpska i ove godine, nizom manifestacija, svečano i dostojanstveno obilježava Dan Republike, a centralne svečanosti planirane su još 8, 9. i 10. januara.

Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine u Sarajevu kao Republika srpskog naroda u BiH odlukom tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

Ovo je dan kada je izražena politička volja srpskog naroda u BiH da se organizuje u svoju Republiku radi očuvanja prava na slobodu, ravnopravnost i opstanak stvarajući Republiku Srpsku kao odgovor na tadašnje istorijske okolnosti i duboke političke promjene, s ciljem da se obezbijedi institucionalni okvir za zaštitu kolektivnih i individualnih prava.

Od tada do danas, Republika Srpska ostaje trajna ustavna kategorija, zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu i posvećena miru, stabilnosti i razvoju.