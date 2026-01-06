Banjalučani proslavili Badnji dan

Sječom i prinošenjem badnjaka pravoslavni vjernici, u svim hramovima širom Srpske pripremaju se za večerašnje bogosluženje i sutrašnje obilježavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika- Božića.

Ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci po srpskom pravoslavnom običaju, dočekani su badnjaci. Svečana povorka sa badnjacima krenula je od Crkve Svete Trojice, sve do Hrama Hrista Spasitelja gdje je osveštan badnjak. Veliki broj vjernika rano jutros okupio se na liturgiji.

Uputili su srdačne čestitke sugrađanima. Kažu sve je spremno za proslavu Božića.

"Želim svima da se lijepo provedu sa svojim familijama","Hoću da svima čestitam Badnji dan i sutrašnji Božić ako Bog da večeras ću na ponoćnu liturgiju sve najljepše", "Želim svima mir slogu sreću zdravlje ljubav da se širi da budemo srećni i zdravi svi","Slavim praznike sa zadovoljstvom to mi je iz ostalo iz mladalačkih dana da se sjetimo tih vremena koja su bila jako lijepa", poručili su Banjalučani.

Badnjak je tradicionalno unesen i u Gradsku upravu. Banjalučki gradonačelnik kaže badnjak simbolizuje ljubav, zdravlje, spasenje i slogu.

"Peta godina zaredom kako smo vratili običaj našeg Hrama jedan Badnjak usečemo i za Gradska upravu da nam toplina badnjaka da toplinu u srcima da nam da mir i slogu", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služiće u ponoć božićnu liturgiju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci. Vjernici će se okupiti u crkvenoj porti i sa radošću dočekati dan Hristovog rođenja.