Logo
Large banner

Banjalučani proslavili Badnji dan

Izvor:

ATV

06.01.2026

19:04

Komentari:

0
Бањалучани прославили Бадњи дан
Foto: ATV

Sječom i prinošenjem badnjaka pravoslavni vjernici, u svim hramovima širom Srpske pripremaju se za večerašnje bogosluženje i sutrašnje obilježavanje najradosnijeg hrišćanskog praznika- Božića.

Ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci po srpskom pravoslavnom običaju, dočekani su badnjaci. Svečana povorka sa badnjacima krenula je od Crkve Svete Trojice, sve do Hrama Hrista Spasitelja gdje je osveštan badnjak. Veliki broj vjernika rano jutros okupio se na liturgiji.

Uputili su srdačne čestitke sugrađanima. Kažu sve je spremno za proslavu Božića.

"Želim svima da se lijepo provedu sa svojim familijama","Hoću da svima čestitam Badnji dan i sutrašnji Božić ako Bog da večeras ću na ponoćnu liturgiju sve najljepše", "Želim svima mir slogu sreću zdravlje ljubav da se širi da budemo srećni i zdravi svi","Slavim praznike sa zadovoljstvom to mi je iz ostalo iz mladalačkih dana da se sjetimo tih vremena koja su bila jako lijepa", poručili su Banjalučani.

Badnjak je tradicionalno unesen i u Gradsku upravu. Banjalučki gradonačelnik kaže badnjak simbolizuje ljubav, zdravlje, spasenje i slogu.

"Peta godina zaredom kako smo vratili običaj našeg Hrama jedan Badnjak usečemo i za Gradska upravu da nam toplina badnjaka da toplinu u srcima da nam da mir i slogu", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služiće u ponoć božićnu liturgiju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci. Vjernici će se okupiti u crkvenoj porti i sa radošću dočekati dan Hristovog rođenja.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Badnji dan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Srbija

Albancima smeta i transparent "Mir božiji, Hristos se rodi"

1 h

0
Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

Hronika

Tragedija u Karakaju: Pješak izgubio život

1 h

0
Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Svijet

Bolsonaro opet završio u bolnici: Pao i povrijedio glavu u snu

1 h

0
Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

Republika Srpska

Rod Blagojević na srpskom jeziku čestitao Badnje veče i Božić

2 h

7

Više iz rubrike

Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

Banja Luka

Mještani Pavlovca sami čiste snijeg, nadležni ne reaguju

5 h

1
Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Banja Luka

Vjekovni običaj oživio u Adi – badnjak nošen na konjima

6 h

1
Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

Banja Luka

Ispred Hrama Hrista Spasitelja dočekani badnjaci

8 h

0
Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Banja Luka

Defile kamiona s Badnjakom u Banjaluci: Najmlađi dobili paketiće

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

41

Ova 4 horoskopska znaka privlače novac i uspjeh bez muke

19

39

Nije kraj padavinama, stižu nove

19

34

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

19

29

Buna i Neretva poplavile više naselja u Mostaru

19

26

Badnji dan u Trebinju u znaku humanosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner