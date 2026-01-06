Logo
Vjekovni običaj oživio u Adi – badnjak nošen na konjima

Izvor:

ATV

06.01.2026

13:37

Komentari:

1
Foto: Ustupljena fotografija

Mještani banjalučkog naselja Ada noćas u 4 časa usjekli su badnjak u Brezičanima, nakon čega su ga, na tradicionalan način i na konjima, donijeli u svoje naselje.

Badnjak je nošen ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Dujke Komnenovića, Novaka Pivaševića, Tuzlanskom, Braće Kukrika, Palih boraca, Petim prigradskim putem, sve do Tropika u Adi.

Ovo je ujedno i prvi put da je u Adi organizovano masovno okupljanje mještana povodom nošenja badnjaka, čime je oživljen vjekovni srpski običaj i pokazano jedinstvo zajednice uoči Božića.

Badnjak nošen na konjima

Nalaganje badnjaka planirano je u 15 časova ispred nove crkve u naselju Ada.

