Vjekovni običaj oživio u Adi – badnjak nošen na konjima

Izvor:
06.01.2026
13:37
Komentari:1
Mještani banjalučkog naselja Ada noćas u 4 časa usjekli su badnjak u Brezičanima, nakon čega su ga, na tradicionalan način i na konjima, donijeli u svoje naselje.
Badnjak je nošen ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Dujke Komnenovića, Novaka Pivaševića, Tuzlanskom, Braće Kukrika, Palih boraca, Petim prigradskim putem, sve do Tropika u Adi.
Ovo je ujedno i prvi put da je u Adi organizovano masovno okupljanje mještana povodom nošenja badnjaka, čime je oživljen vjekovni srpski običaj i pokazano jedinstvo zajednice uoči Božića.
Nalaganje badnjaka planirano je u 15 časova ispred nove crkve u naselju Ada.
