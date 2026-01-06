Modriča ne zaboravlja Milana Jelića

Devetnaesti Dan Republike, Srpska proslavlja bez svog šestog predsjednika Milana Jelića. Njegov prerani odlazak osjetila je Srpska, njene institucije, rodna Modriča, ali najviše porodica. Najteže je, ne krije sin Petar, baš u vrijeme praznika.

"Kada treba da bude sa porodicom kada se okupljamo zajedno tu nedostaje ali šta da se radi život je takav moramo da idemo dalje znamo da bi on tako želio", rekao je Petar Jelić.

Željeli bi Modričani da je i danas s njima. Godine prolaze, ali Milana Jelića ne zaboravljaju. Dok šetaju trgom koji nosi njegovo ime, pričaju da ga pamte prije svega kao dobrog čovjeka, koji nedostaje u svakom segmentu.

"Pravi ljudi uvijek nedostaju on je stvarno bio čovjek i po i to kažem i oca mu poznam i djeda","Da je bio doktor nauka visoki sportista društven čovjek, pametan čovjek","Čula sam da je bio mnogo dobar čovjek da je htio svijetu da pomogne da je šteta što je umro da nije umro on bi mnogo štošta promijenio u Modriči","U mnogo slučajeva da, u mnogo slučajeva nedostaje mnogo je uradio za kratko vrijeme", kazali su Modričani.

Napustio nas je 2007. u 52. godini života. Zbog svega što je učinio ostaće zapamćen u istoriji Srpske i dio kolektivnog identiteta.

"On je čovjek koji je definitivno svojim zalaganjem znao želio čuvao i volio institucije Republike Srpske i koji je svojevrsni interes podredio jednom opštem kolektivnom dobru", istakao je ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

Milan Jelić preminuo je 30. septembra 2007. godine od posljedica srčanog udara. Funkciju predsjednika Republike Srpske obavljao je od oktobra 2006 godine.