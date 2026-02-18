Sve češći odlazak mladih na sezonske poslove: Šta je uzrok?

Otišao je na sezonski posao, planirajući povratak kući. Umjesto toga, ostao je da živi i radi u inostranstvu. Nikolina priča danas nije izuzetak, već sve češća pojava među mladima.

Za svoj put izabrao je Sloveniju, gdje boravi već četiri godine. Kako kaže, povratak u BiH nije opcija, svoj porodični život zamišlja u Sloveniji.

"Na sezoni sam bio dva i po mjeseca, svidjelo mi se naravno, ali sam htio ipak da pređem na nešto sigurnije, što je bolje, što imam ugovor na cijelu godinu, to me više privlačilo i takav posao sam našao. Najveća prednost je to što je svakako veća plata, nego što je u Bosni i Hercegovini, takođe višak sati se koristi kao godišnji odmor, u toku zime ili na primjer kada je zatvoren hotel ili kada je manji obim posla", kaže Nikola Grbić, hotelski kuvar.

Odlazak mladih na sezonske poslove i odluka da ostanu na istim, reflektuje se činjenicom da je u Republici Srpskoj sektor turizma i ugostiteljstva u znatnom padu.

Neplaćen regres, rad na minimalcu, neplaćeni prekovremeni sati dovode do nezadovoljstva radnika i sve češćih odluka za odlazak. A sve su češći i poslodavci koji ne mare za svoje zaposlene, ističu iz udruženja.

"Određeni broj ugostitelja koji ide na more, ukoliko imaju normalnog poslodavca, šta znači normalan poslodavac, da imaju ugovor za stalno, da imaju platu koja ide preko računa, da su kreditno sposobni. Možda čak više ni ta plata više nije presudna da ljudi ostanu u Republici Srpskoj i da rade, nego sam odnos tog poslodavca, ukoliko me tretiraš kao čovjeka, i ja kažem u Banjaluci, siguran sam da ima preko 50% ugostiteljskih lokala koji nema problem sa radnicima, a ovih drugih 50%, boga mi, kako ide sezona, kako se bliži, pitanje je šta će da bude sa njima", kaže Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj.

Pored toga što Republika Srpska u proteklom periodu doživljava ekspanziju u sektoru turizma, i dalje je suštinski problem, ističu iz komore, nezainteresovanost za upis u ugostiteljske škole, te posljedično, kvalifikovane radne snage koja utiče na slab rezultat na tržištu rada.

"Problem radne snage je činjenica i nije samo kod nas, sa tim problemom se suočavaju i zemlje u okruženju, mi smo kao Privredna komora Republike Srpske i prilikom predlaganja prijedloga za program ekonomskih reformi ukazali smo na problem nedostatka radne snage i predložili jedan niz mjera, a one se odnose i na reformu obrazovnog sistema koji treba da bude u funkciji potreba tržišta rada. Cilj naš treba da bude zapošljavanje domaće radne snage, ali isto tako smatramo da trebamo naći određena rješenja za pojednostavljenje procedura za dodatno zapošljavanje i uvoz kvalitetne radne snage", kaže Dragana Šobot, sekretar Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Republike Srpske.

Odlazak na sezonske poslove, za većinu nije potreba, već nužnost. U jednom se ipak slažu, dok tržište rada ne ponudi sigurna i stalna primanja, sezonski poslovi će biti prvi izbor mladih ugostitelja.