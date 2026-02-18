Logo
Large banner

Sve češći odlazak mladih na sezonske poslove: Šta je uzrok?

Autor:

Bojana Vinčić

18.02.2026

19:39

Komentari:

0

Otišao je na sezonski posao, planirajući povratak kući. Umjesto toga, ostao je da živi i radi u inostranstvu. Nikolina priča danas nije izuzetak, već sve češća pojava među mladima.

Za svoj put izabrao je Sloveniju, gdje boravi već četiri godine. Kako kaže, povratak u BiH nije opcija, svoj porodični život zamišlja u Sloveniji.

"Na sezoni sam bio dva i po mjeseca, svidjelo mi se naravno, ali sam htio ipak da pređem na nešto sigurnije, što je bolje, što imam ugovor na cijelu godinu, to me više privlačilo i takav posao sam našao. Najveća prednost je to što je svakako veća plata, nego što je u Bosni i Hercegovini, takođe višak sati se koristi kao godišnji odmor, u toku zime ili na primjer kada je zatvoren hotel ili kada je manji obim posla", kaže Nikola Grbić, hotelski kuvar.

Odlazak mladih na sezonske poslove i odluka da ostanu na istim, reflektuje se činjenicom da je u Republici Srpskoj sektor turizma i ugostiteljstva u znatnom padu.

Neplaćen regres, rad na minimalcu, neplaćeni prekovremeni sati dovode do nezadovoljstva radnika i sve češćih odluka za odlazak. A sve su češći i poslodavci koji ne mare za svoje zaposlene, ističu iz udruženja.

"Određeni broj ugostitelja koji ide na more, ukoliko imaju normalnog poslodavca, šta znači normalan poslodavac, da imaju ugovor za stalno, da imaju platu koja ide preko računa, da su kreditno sposobni. Možda čak više ni ta plata više nije presudna da ljudi ostanu u Republici Srpskoj i da rade, nego sam odnos tog poslodavca, ukoliko me tretiraš kao čovjeka, i ja kažem u Banjaluci, siguran sam da ima preko 50% ugostiteljskih lokala koji nema problem sa radnicima, a ovih drugih 50%, boga mi, kako ide sezona, kako se bliži, pitanje je šta će da bude sa njima", kaže Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj.

Pored toga što Republika Srpska u proteklom periodu doživljava ekspanziju u sektoru turizma, i dalje je suštinski problem, ističu iz komore, nezainteresovanost za upis u ugostiteljske škole, te posljedično, kvalifikovane radne snage koja utiče na slab rezultat na tržištu rada.

"Problem radne snage je činjenica i nije samo kod nas, sa tim problemom se suočavaju i zemlje u okruženju, mi smo kao Privredna komora Republike Srpske i prilikom predlaganja prijedloga za program ekonomskih reformi ukazali smo na problem nedostatka radne snage i predložili jedan niz mjera, a one se odnose i na reformu obrazovnog sistema koji treba da bude u funkciji potreba tržišta rada. Cilj naš treba da bude zapošljavanje domaće radne snage, ali isto tako smatramo da trebamo naći određena rješenja za pojednostavljenje procedura za dodatno zapošljavanje i uvoz kvalitetne radne snage", kaže Dragana Šobot, sekretar Udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori Republike Srpske.

Odlazak na sezonske poslove, za većinu nije potreba, već nužnost. U jednom se ipak slažu, dok tržište rada ne ponudi sigurna i stalna primanja, sezonski poslovi će biti prvi izbor mladih ugostitelja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sezonski radnici

konobari

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

Ekonomija

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

3 h

0
Болница Добој-операција

Svijet

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

3 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

3 h

0
Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

BiH

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

3 h

0

Više iz rubrike

"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха

Ekonomija

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

3 h

0
Почела исплата неопорезиве помоћи радницима

Ekonomija

Počela isplata neoporezive pomoći radnicima

7 h

0
Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје

Ekonomija

Isplaćeno 2,4 miliona KM za podsticaje

8 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

U ovim gradovima možete jeftinije kupiti stan: Evo kako do povoljnije cijene

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner