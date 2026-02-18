Logo
D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

18.02.2026

19:25

Болница Добој-операција
Foto: ATV

D‌ječak star dvije i po godine kojem je 23. decembra prošle godine presađeno oštećeno srce neće moći da bude podvrgnut novoj transplantaciji, odlučila je radna grupa pedijatrijskih kardiohirurga iz vodećih italijanskih centara.

Njegovo stanje, održavano 55 dana ECMO aparatom, ne dozvoljava još jednu tako složenu operaciju, naveli su stručnjaci, prenosi portal Today.it.

"Majka se pomirila sa tim da joj sin neće preživjeti. Stručnjaci su joj to jasno rekli", rekao je Frančesko Petruci, advokat porodice.

Jedini kardiolog koji je spreman da izvede novu operaciju je onaj koji je uradio prvu transplantaciju, prenosi Tan‌jug.

U vezi sa slučajem pokrenute su brojne istrage, kako unutar bolnice, tako i od strane tužilaštava u Napulju i Bolcanu.

Istraga pokušava da razjasni da li je oštećenje srca bilo prepoznatljivo prije intervencije i zašto je ipak odlučeno da se uradi transplantacija.

Dva ljekara su suspendovana, dok je italijansko Ministarstvo zdravlja poslalo inspektore da pribave svu dokumentaciju.

Takođe, kardiolog zadužen za postoperativni nadzor podnio je ostavku nekoliko dana nakon intervencije.

