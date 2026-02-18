Logo
Large banner

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

Autor:

Kristina Sekerez

18.02.2026

19:31

Komentari:

0
"Од 20 марака до два бизниса у Њемачкој": Вања Борић за АТВ "открио тајну" успјеха
Foto: ATV

Sa 22 godine, sa svega 20 maraka u džepu, Vanja Borić je otišao u Njemačku. Plan je bio da ostane tri mjeseca i ono što zaradi uloži u pokretanje biznisa u Banjaluci.

Krenuo je na građevini, tri decenije kasnije i dalje je u Štutgartu, ali sa dva biznisa i znatno više radnika. Prvi je firma za unutrašnju i suvu gradnju, drugi je hotel.

"Radio sam u jednoj njemačkoj firmi. U toj njemačkoj firmi sam se dobro pokazao. Taj Nijemac je vidio moje kvalitete, stavio me na školovanje u tom smjeru. Završio sam i poslije određenog vremena vidio sam da mogu i sam. Koliko se sjećam, za 20 maraka sam osnovao firmu. Otišao sam na mjesto gdje sam mogao da pitam šta mi sve treba, oni su mi objasnili i sve ostalo je ideje koje vi posjedujete", priča nam Vanja.

Nije sve išlo glatko. Prepreke su se javile na samom pokretanju drugog biznisa. Samo što je otvorio vrata hotela, morao je i da ih zatvori – stigla je korona.

"U tom periodu je bilo jako teško sve da se to napravi. Taman smo renovirali, uložili ogroman novac, da ne pominjemo sada neke cifre, ali je to sve bilo uloženi trud, uloženi rad, sa druge strane nijednog radnika nisam htio da otpustim", kaže Borić.

Danas uspješno posluje, ali ne zaboravlja rodni kraj. Kako i koliko može, pomaže i u privrednom smislu. Tu mu je dobro došlo i Predstavništvo Srpske u Njemačkoj.

„Šta god mi je bilo potrebno u Republici Srpskoj, naročito evo za hotel, da zaposlimo neke naše ljude, ne samo naše ljude ovdje da zaposlimo, nego i naše ljude dolje da zaposlimo. Ja ako sam radio taj hotel i ako mi je trebao namještaj, ako mi je trebalo bilo šta, znači sve sam ja to odrađivao, tj. sve mi je to preko Republike Srpske", kaže Borić.

Da je saradnja dobra, potvrđuju i u Predstavništvu. Kažu, i te kako su i privrednici iz Srpske zainteresovani za saradnju sa kolegama u Njemačkoj.

"Jedan dobar broj naših privrednika koji rade i ovdje, ostvaruju biznis, takođe i u Republici Srpskoj isto to rade i imamo odlične kontakte s našim ljudima. Pogotovo ovi ovdje privrednici, moglo bi se na desetine nabrojati sa kojima mi sarađujemo, eventualno da im pomognemo nešto", kaže Mićo Ćetković, šef Predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj.

Privreda ostaje u fokusu Predstavništva i u ovoj godini. Jedan od prioriteta im je i da u narednim mjesecima organizuju „Dane privrede Republike Srpske“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vanja Borić

Njemačka

privrednici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болница Добој-операција

Svijet

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

9 min

0
Priština Kosovo

Srbija

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

15 min

0
Свему "кумовао" Томпсон: Поднесена иницијатива за разрјешење судије Уставног суда БиХ

BiH

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

24 min

0
покушај отмице дјетета у италији

Svijet

Muškarac uhapšen nakon pokušaja otmice jednogodišnjeg d‌jeteta u tržnom centru u Italiji

26 min

0

Više iz rubrike

Почела исплата неопорезиве помоћи радницима

Ekonomija

Počela isplata neoporezive pomoći radnicima

4 h

0
Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје

Ekonomija

Isplaćeno 2,4 miliona KM za podsticaje

5 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

U ovim gradovima možete jeftinije kupiti stan: Evo kako do povoljnije cijene

7 h

0
За подстицаје исплаћено 7,5 милиона КМ

Ekonomija

Za podsticaje isplaćeno 7,5 miliona KM

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

19

08

Muškarac uhapšen nakon pokušaja otmice jednogodišnjeg d‌jeteta u tržnom centru u Italiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner